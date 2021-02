KRIS Jenner a révélé le gâteau glacé extravagant pour le troisième anniversaire tardif de la fille «gâtée» de Kylie Jenner, Stormi.

La célèbre grand-mère a profité de son histoire Instagram pour partager une vidéo du gâteau mardi.

Dans la vidéo, Kris a montré un certain nombre de gâteaux décadents qui épelaient le nom de sa petite-fille.

Chaque gâteau était joliment décoré avec des personnages de Disney’s Frozen, ainsi que des flocons de neige et des fleurs roses et bleues.

Kris, 65 ans, a légendé le Publier: « De si beaux détails !! Merci @crumbles_patisserie pour le gâteau de Stormi. »

Kylie, 23 ans, partage Stormi avec son ex Travis Scott, 28.

Les sympathiques ex ont également gâté leur fille quand ils a fêté son troisième anniversaire plus tôt ce mois-ci.

Pour fêter l’anniversaire de sa fille unique, Kylie partagé un adorable Vidéo TikTok qui comprenait une série de photos jamais vues auparavant.

Accompagné de la chanson Home d’Edith Whiskers, les fans ont aperçu un nouveau-né Stormi alors qu’elle faisait une sieste dans son petit lit, jouait avec Kylie et se reposait à côté de son cousin, True Thompson.

Également plus tôt en février, la star de L’incroyable famille Kardashian l’a montrée impressionnante collection de chaussures de sa fille dans une publication Instagram Story.

Parallèlement à un cliché de la collection du tout-petit – qui comprend 3 455 $ de chaussures – Kylie a écrit: « Ma fille est tellement gâtée. »

Alors que Kylie et Travis ne sont plus ensemble, il a été rapporté que il y a peut-être encore de l’espoir pour les coparents de raviver leur histoire d’amour.

Quelques jours à peine après que les ex ont célébré l’anniversaire de Stormi, une source a déclaré à E! News: « Kylie et Travis sont toujours follement amoureux. Vous pouvez dire à chaque fois qu’ils sont ensemble qu’il y a beaucoup d’amour là-bas. Leurs deux visages s’illuminent quand ils sont ensemble et tous deux semblent très heureux. »

L’initié a ajouté qu’ils étaient des « coparents incroyables » de Stormi et qu’ils suivaient une « grande routine ».

Tandis que le KUWTK La star et le rappeur seraient en bons termes, ils ne se sont pas encore remis ensemble.

La source a déclaré: « Kylie et Travis passent beaucoup de temps avec Stormi en tant que famille et n’excluent pas de se remettre ensemble. Ils ne font pas pression sur la relation pour le moment. »

Stormi n’est pas le seul enfant gâté de la famille célèbre, comme Khloe Kardashian et Tristan Thompson la fille True a récemment reçu des bottes Fendi de 900 $ et un sac à main Louis Vuitton de 1 570 $.

Khloe, 36 ans, a publié lundi plusieurs photos de True montrant ses accessoires de luxe tout en portant une jupe rose et un pull blanc.

Elle a légendé le message: «Ma petite fashionista».