Kris Jenner rend un hommage sincère au « bel ange » Kendall Jenner

Kris Jenner célèbre la journée spéciale de sa fille Kendall Jenner avec un joli message.

La matriarche Kardashian s’est rendue sur son compte Instagram officiel dimanche pour marquer le 29e anniversaire de Kendall.

La fière maman a écrit une note sincère ainsi que des photos de bébé récentes et anciennes du modèle.

« Joyeux anniversaire à ma belle fille ange @kendalljenner !!! Tu es la fille la plus gentille que je connaisse, et si drôle, intelligente, douce, généreuse et attentionnée et je remercie Dieu chaque jour pour la bénédiction d’être ta maman, a commencé Kris.

« Vous avez le plus grand cœur et vous faites en sorte que tout le monde autour de vous se sente aimé et écouté », s’est exclamée la maman de six enfants. « Tu es une fille si spéciale, si belle à l’intérieur comme à l’extérieur, et la fille, la sœur, la tante et l’amie la plus incroyable que l’on puisse souhaiter et je suis émerveillée par toi chaque jour. »

Kris a en outre exprimé son amour pour Kendall tout en concluant la légende, elle a écrit : « Je suis si fière de toi mon Kenny et je t’aime tellement ! Maman xo. »

De plus, Kourtney Kardashian et Khloe Kardashian ont également marqué le 29e anniversaire de Kendall en partageant ses jolies photos de retour sur leurs histoires Instagram.