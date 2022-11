Kris Jenner publie un article sur le “bonheur” après avoir laissé les fans “effrayés” par une “photo non éditée” révélant son vrai visage

KRIS Jenner a posté sur son bonheur dans une nouvelle photo sur Instagram.

Cela s’est produit quelques jours seulement après qu’elle a “effrayé” les fans avec une photo non éditée de son vrai visage.

Instagram/Kylie Jenner

Kris Jenner a posté sur le «bonheur» à côté d’une photo de ses plus jeunes filles[/caption] Instagram/@etienneortega

Ce message est venu après qu’elle a “effrayé” les fans avec une photo non éditée de son vrai visage[/caption]

Samedi, la femme de 67 ans a publié une photo d’elle et de ses filles cadettes, Kendall et Kylie.

Ils étaient assis sur un immense canapé avec un match de football en arrière-plan.

Les femmes étaient serrées les unes contre les autres et craquaient de rire.

Kylie avait son bras enroulé autour de la nuque de sa mère et Kendall a fixé la jambe de son pantalon pendant qu’ils riaient.

Tous les trois portaient des tenues entièrement noires et un verre à moitié plein était assis aux pieds de Kylie.

Kris a simplement sous-titré le message : “Bonheur”, avec un emoji au cœur rouge.

À en juger par les autres membres de la famille en arrière-plan, la photo a probablement été prise à Thanksgiving alors qu’ils étaient tous ensemble.

Les fans de Kardashian ont pensé que la photo était “si mignonne” et ont inondé le message de cœurs et d’emojis yeux de cœur.





LE VRAI KRIS

Cette photo était tout le contraire d’une vidéo non éditée qu’elle avait postée plus tôt dans la semaine.

La maquilleuse de Kris a posté une vidéo des coulisses de la star de télé-réalité sans aucun filtre ni montage.

Sa vraie peau, ses plis naturels et ses rides étaient assez prononcés et visibles dans la rare vidéo non filtrée.

Kris a souri pour une photo que sa maquilleuse a postée sur son Instagram depuis son Vogue Tchécoslovaquie shooting de couverture.

Elle portait du noir et ses yeux étaient recouverts d’un maquillage sombre et fumé.

Kris a fièrement affiché sa vraie peau avec des rides et plus encore.

Cependant, certains fans n’étaient pas convaincus que la photo n’était pas entièrement modifiée.

Certains critiques aux yeux perçants étaient convaincus que les éditeurs de photos avaient lissé son front.

Un fan sur un forum en ligne a écrit : “C’est un peu effrayant de penser qu’il peut y avoir des gens qui pensent que cette photo est réelle ou naturelle et non filtrée/modifiée.”

Un deuxième fan a accepté et a posté: “C’est même énervant quand ils insistent pour que ce ne soit pas photoshoppé.”

Pourtant, un autre fan a claqué: “Real? Elle porte 12 livres. de maquillage.

Cependant, un quatrième fan a choisi de défendre Kris et a posté: “Je pense qu’elle a l’air sexy ici. Comme une femme de 67 ans normale, bien que riche et sexy, qui prend soin d’elle-même.

TOUT OU FARCIE

Le clan Kardashian / Jenner a donné encore plus d’informations sur leurs festivités de Thanksgiving sur leurs pages de médias sociaux.

Les stars de la télé-réalité ont eu un dîner inoubliable au manoir de 12 millions de dollars de Kris, et il semble que le momager ne se soit pas retenu.

Non seulement elle a embauché un harpiste pour l’occasion, mais elle a aussi fait faire des portraits personnels de chaque membre de la famille et les a accrochés au mur.

Tout le monde tenait à montrer les photos sur leurs histoires Instagram, y compris le mari de Kourtney Kardashian, Travis Barker, qui a révélé que ses propres trois enfants avaient été inclus sur le mur.

Kourtney, 43 ans, a partagé quelques messages sur sa propre histoire, y compris une vidéo de la harpiste en train de jouer et de l’immense table à manger.

La salle à manger était recouverte de nappes blanches et ornée de bougeoirs et de verrerie d’aspect ancien ainsi que d’une quantité épique de fleurs.

Chaque invité avait ses propres marque-places manuscrits à côté de grandes assiettes brunes, de couverts en argent et de serviettes grises.

L’installation était complète avec des craquelins sur le thème de Thanksgiving et les enfants avaient leur propre dinde à colorier et des pots de crayons pour le faire.

En plus d’un dîner assis, Kris a également offert à tout le monde une table de pâturage sur le dessus qui était un assortiment de charcuterie, y compris des tranches de salami et des cubes de fromage cheddar.

Il y avait aussi des grappes de raisins, une variété de craquelins et d’abricots secs et des morceaux de kiwi.

Et pour les clients gourmands, Kris a fourni un bar à beignets avec des piles de différents assortiments de pâte frite.

Kourtney, maman de trois enfants, a donné à ses abonnés un aperçu de son vrai dîner lorsqu’elle a partagé une photo de son assiette.

Le fondateur de Poosh savourait une délicieuse purée de pommes de terre, des patates douces et du pain de maïs.

Elle l’a arrosé d’un généreux verre de vin rouge et passait clairement une merveilleuse journée avec son mari et ses proches.

Kendall a également partagé un cliché de sa propre assiette avant de se glisser.

Le mannequin de 27 ans avait fait le plein de macaronis au fromage, de pommes de terre rôties et de tranches de jambon cuit.

Kendall a légendé la photo: “Je viens juste pour dire que je suis reconnaissant.”

Kylie a donné aux fans un aperçu d’un restaurant en plein air mis en place pour les enfants de la famille.

Les deux longues tables avaient des chaises blanches assorties et des nappes et des housses de siège de couleur pierre.

En plus des modèles de citrouilles et de dindes qui étaient là pour être coloriés, les plus petits ont aussi pu gribouiller et décorer leurs sets de table.

Instagram/kendalljenner

Le clan Kardashian/Jenner a partagé des photos et des vidéos de leurs festivités de Thanksgiving[/caption] Getty

Toute la famille avait des portraits accrochés au mur de Kris pendant les vacances[/caption] Instagram

Kris publie généralement des photos d’elle-même éditées et avec un visage plein de maquillage[/caption]