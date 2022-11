Kris Jenner partage des photos inédites pour célébrer le 6e anniversaire de Dream, la fille de Rob Kardashian

KRIS Jenner a partagé des photos inédites de sa petite-fille Dream pour célébrer son 6e anniversaire.

La star de Hulu a publié jeudi la série de jolis clichés d’anniversaire sur ses histoires Instagram.

Kris Jenner avec sa petite-fille, la fille de son fils Rob Kardashian, Dream, et sa mère Mary Jo

Kris a publié un hommage affectueux à sa petite-fille pour célébrer son sixième anniversaire

Chaque photo partagée par Kris, 66 ans, était accompagnée d’un message attentionné adressé au tout-petit, qui est la fille de Rob Kardashian.

Le premier, intitulé “Joyeux anniversaire à ma petite dreamgirl qui est la lumière de nos vies !!!”, montre la momager habillée en Wonder Woman tandis que Dream, qui porte un costume de Batman, se tient à ses côtés.

Kris et Dream sourient à la caméra alors qu’ils sont vêtus de leur tenue de super-héros alors que le fils de Kim, Saint, âgé de six ans, portant un t-shirt et un masque Incredible Hulk, tient la main libre de sa grand-mère.

La photo suivante montre plusieurs générations de la famille de Kris, avec sa mère Mary Jo Campbell, 88 ans, assise à côté d’elle tandis que Dream sourit joyeusement dans les bras de l’ancien de L’incroyable famille Kardashian.

EN SAVOIR PLUS SUR KRIS JENNER PARLEZ AU MOMAGER Kris Jenner a appelé pour “photoshopping sa peau, ses yeux, ses lèvres et son cou” C’EST KOURT ÊTRE ELLE ! Kourtney se moque de maman Kris avec de “nouveaux cheveux” mais lui ressemble étrangement

Ce message est sous-titré: “Vous avez l’esprit le plus incroyable et la personnalité la plus adorable avec tant d’énergie.”

La troisième photo montre Dream en tant que tout-petit assis sur les genoux de sa grand-mère.

Kris avec Dream et son petit-fils Saint West lors de la fête d'anniversaire de Dream

La mère de six enfants a poursuivi son explication d’avant en écrivant: “Et vous illuminez chaque pièce dans laquelle vous entrez avec une telle joie.”

Dans la photo suivante, Dream, un tout-petit, fait un grand sourire à la caméra alors qu’elle joue dans la piscine.





Le texte affiché près du bas de la photo se lit comme suit : “Je t’aime jusqu’à la lune et retour Dreamy et je remercie Dieu pour toi chaque jour !!!!”

La photo suivante montre la fillette de six ans, maintenant habillée en Diana Prince elle-même, jouant avec ses jouets.

Kris a partagé plusieurs photos inédites pour célébrer l'anniversaire de Dream

Kris écrit : « Tu me fais tellement rire que je pleure. Tu es forte, intelligente, belle à l’intérieur comme à l’extérieur, gentille, généreuse, attentionnée…”

La native de Los Angeles a ajouté une capture d’écran d’elle-même et de Dream de leur publicité Amazon Glow avant de conclure avec une photo d’eux tous les deux vêtus de blanc.

La star des Kardashians a légendé les dernières photos : « Tu as une âme douce, tu es tellement créative et tu as la meilleure voix. Tu es une artiste incroyable et tes talents ne cessent de m’étonner. Je suis toujours si fière de toi et je t’aime tellement !!!!! J’adore xo.

LE RETOUR DE ROB

Kris était sûre de taguer son fils Rob Kardashian, 35 ans, qui, selon les rumeurs, reviendrait sous les projecteurs après qu’un e-mail anonyme ait été publié sur une page Reddit populaire dédiée à Kardashian décrivant prétendument le prochain changement de carrière de Rob.

La capture d’écran provenait d’un compte de messagerie appelé Deuxmoi, avec pour titre simplement “Rob Kardashian”.

Le message se lit comme suit: «Le retour supposé de Rob Kardashian aux yeux du public est vrai.

“Il y aura soit un podcast exclusif, soit un épisode des Kardashian avec lui parlant de ce qu’il a vécu et de l’aide qu’il a reçue.

“Le bonheur du rêve est au centre.”

Rob partage Dream avec son ex et l’ennemi juré de la famille Kardashian, Blac Chyna, 34 ans.

Certains fans de Reddit étaient ravis d’entendre la prétendue nouvelle.

“Je veux tellement que cela soit vrai, je vais essayer de le manifester dans l’existence!” a écrit un fan.

Une autre personne a commenté: “Je serais prêt à écouter !!” tandis qu’un troisième a ajouté: «J’espère que c’est vrai. Ce serait bien pour lui. »

Mais tous les fans ne sont pas favorables à l’idée.

“Ok Kris”, a écrit un sceptique.

Un autre a écrit: “Si le bonheur des rêves était son objectif, il n’aurait pas fait la plupart des conneries qu’il a faites ces dernières années. Le bonheur des rêves est au mieux sa couverture.

La fuite supposée survient alors que Rob a été repéré en train de faire une apparition rare avec sa célèbre famille.

ROB, C’EST TOI ?

Kardashian, 35 ans, est resté à l’écart des projecteurs alors que ses célèbres frères et sœurs sont devenus célèbres.

Rob est rarement sur les photos lors des réunions de famille, bien qu’il ait récemment été aperçu dans le post de sa sœur Kim célébrant Kris.

Kim, 42 ans, a publié un rare selfie familial comprenant Kris, Kourtney, 43 ans, Khloe, 38 ans, leur grand-mère MJ et Rob.

Ils se sont rassemblés autour de la caméra en souriant et en faisant des grimaces.

Cependant, Rob n’est apparu que timidement dans le coin arrière de la première photo de selfie de Kim et a renoncé à se joindre à une autre photo de famille des filles uniquement.

Le deuxième cliché de groupe n’était pas le seul événement familial auquel Rob a sauté ces derniers temps.

Rob était le seul Kardashian à manquer la grande fête du 42e anniversaire de Kim.

Cependant, il a progressivement fait plus d’apparitions publiques aux côtés de ses frères et sœurs, bien que les fans aient commencé à s’inquiéter pour sa santé en mars 2022 après que sa sœur Khloe ait aimé un Tweet énigmatique à son sujet.

En plus de rester à l’écart des projecteurs, Rob semble également éviter les médias sociaux car son compte Instagram officiel est géré par Jenner Communications, selon sa biographie.

Rob a même sauté le récent mariage italien somptueux de sa sœur Kourtney avec Travis Barker, 46 ans, ce qui, selon Us Weekly, n’était pas personnel.

Une source a déclaré au point de vente à l’époque que le seul frère de Kourtney “voulait vraiment être là pour la journée spéciale de Kourtney”, il ne voulait tout simplement pas d’attention supplémentaire.

Rob a fait une apparition rare dans un épisode de l’émission Hulu de sa famille en mai.

Cependant, il a essayé de se cacher des caméras tout le temps.

La star des Kardashian a écrit des messages sincères pour accompagner chaque photo qu'elle a publiée

Kris Jenner et Dream Kardashian

Rêver avec son père Rob Kardashian