Lorsque la pandémie a frappé, il y a plus d’un an, l’une des matriarches les plus célèbres de la télévision est passée en mode maman. Kris Jenner, qui est parmi les femmes autodidactes les plus riches d’Amérique, selon Forbes, a six enfants qui sont tous apparus dans la série télé-réalité de la famille «Keeping Up with the Kardashians». Le spectacle se termine avec sa 20e saison cette année.

« Je regarde toujours le verre à moitié plein et je suis vraiment optimiste », déclare Jenner 65 à USA TODAY. « Je pense toujours que tout ira bien. Et c’est vraiment mon travail en tant que maman de tout le monde de m’assurer que tout le monde reste calme et que nous comprenons ce qui se passe. »

Elle dit que la pandémie a été «très difficile» pour elle et sa famille, «comme pour tout le monde».

«Personne ne savait ce qui se passait», se souvient-elle. « Vous ne saviez jamais quand ça allait se terminer, et vous voyez tant de gens aux prises avec toute la situation. Je me sentais vraiment, vraiment béni d’être dans une situation où je n’avais pas peur de perdre mon emploi, ou je n’avait pas peur de certaines des choses auxquelles les autres devaient faire face. «

L’année dernière, dans «Keeping Up», les téléspectateurs ont vu sa fille Khloé Kardashian combattre le COVID-19. La sœur aînée de Khloé, Kim Kardashian, a également déclaré en octobre à quel point c’était « effrayant » lorsque son mari (maintenant) séparé, le rappeur Kanye West, a contracté le virus. (Jenner est un producteur exécutif de la longue série E!)

Le souci de Jenner pour sa famille a stimulé sa dernière entreprise, Safely, une gamme de produits de nettoyage pour la maison et d’articles d’auto-soins qui sont «alimentés par les plantes» et privilégient les parfums. La marque propose du savon et de la crème pour les mains, un désinfectant, un détergent à lessive, un nettoyant pour vitres et un nettoyant universel. Les articles vont de 6 à 14 $ et peuvent être achetés à partir de jeudi.

«Au fur et à mesure que les membres de ma famille ont commencé à être infectés par le COVID, cela est devenu encore plus important, évidemment, pour moi en tant que mère et grand-mère et que je souhaitais que tout le monde soit en sécurité, OK, propre et protégé», dit Jenner. « C’est une grande préoccupation, je pense pour n’importe qui, quand vous cherchez une réponse à un ennemi invisible. »

Pour Safely, Jenner s’est associé avec le mannequin / auteur de livres de cuisine Chrissy Teigen et Emma Grede qui ont co-fondé Good American avec Khloé.

Jenner félicite Teigen pour son franc-parler, ce qui s’est avéré utile pour leur partenariat. Après avoir annoncé leur entreprise à près de 14 millions d’adeptes, Teigen a été frappé pour avoir fait équipe avec Jenner et accusé d’être « sourd au ton ». Atteignant sa limite avec les critiques de Twitter, Teigen a décidé de supprimer complètement son compte. «Il est temps pour moi de dire au revoir», a-t-elle posté avant sa sortie.

« Cela ne me sert plus aussi positivement que négativement, et je pense que c’est le bon moment pour appeler quelque chose. » Elle a écrit: « Pendant des années, j’ai pris tellement de petits coups de poing à 2 suiveurs qu’à ce stade, je suis honnêtement profondément meurtri. »

Jenner fait l’éloge de l’auteur de « Cravings » pour avoir « son propre commentaire et son propre commentaire original de Chrissy Teigen. Elle est si drôle et elle me fait rire constamment. » Pour Jenner, Teigen est quelqu’un qui est « tellement joyeux » et « regarde la vie avec un grand sourire sur son visage tout le temps. »

Les deux ont lancé leur nouvelle entreprise avec une publicité torride dans laquelle Teigen a présenté les idées commerciales de la mère – y compris un répulsif pour gendre – que la star de télé-réalité a abattu avec l’aide d’une main en caoutchouc qu’elle avait utilisée pour « gifler » Teigen à travers le visage.

Jenner se réjouit de participer à la blague. «Je pense que vous ne pouvez jamais vous prendre trop au sérieux», dit-elle.

«J’ai toujours été capable de me moquer de moi et de me moquer de différentes situations», dit-elle. « Je pense que c’est l’un de mes mécanismes d’adaptation. Je pense que c’est aussi la façon dont je traverse la vie, c’est de ne jamais me prendre trop au sérieux, de ne jamais avoir l’impression d’accorder trop d’importance aux mauvaises choses.

«J’essaie d’être vraiment lucide et de réfléchir», continue-t-elle, «mais c’est l’une des façons dont j’ai pu traverser de nombreux chapitres de ma vie, c’est si tu ne peux pas rire à vous-même, alors vous avez des ennuis.

« Je dois rire de certaines choses qui se sont produites, et parfois je ne ris pas tandis que ils se produisent, mais je peux certainement le découvrir plus tard et regarder en arrière et penser: « Oh mon Dieu, vous savez, c’était drôle. » Tu dois le regarder comme ça, sinon tu deviendras fou.

