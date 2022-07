Kris Jenner ne porte pas de maquillage pour la vidéo de routine de soins de la peau – Hollywood Life

Voir la galerie





Kris Jenner66 ans, s’est déshabillée jusqu’à la peau nue pour montrer sa routine de soins de la peau nocturne avec sa fille aînée Kim Kardashianla nouvelle gamme de soins de la peau, SKKN. “Je voulais juste vous montrer ma routine les gars”, a déclaré Kris en haut de la vidéo, que Kim, 41 ans, a partagée sur sa page Instagram le 29 juillet. “Je suis dans la soixantaine et pour moi de trouver une nouvelle routine qui fonctionne vraiment, c’est assez incroyable », a-t-elle poursuivi avant d’essuyer tout son maquillage avec le nettoyant crémeux à 43 $ de Kim. “Ce que j’aime à ce sujet, c’est que c’est vraiment léger, mais ça enlève tout le maquillage”, a déclaré la momager.

Après avoir tamponné un gant de toilette humide et chaud sur son visage, Kris est entrée avec l’exfoliant “si léger et vraiment pas trop abrasif”, qui se vend 55 $. Ensuite, elle a utilisé le toner à 45 $ de Kim et a admis qu’elle n’utilisait pas de toner auparavant dans sa routine quotidienne. Les sérums d’acide hyaluronique et de vitamine C à 90 $ de SKKN étaient les suivants dans la routine de Kris. Elle a complété son régime de soins de la peau en six étapes avec la crème pour le visage de Kim, qui se vend 85 $, l’huile de nuit, qui coûte 95 $, et la crème pour les yeux à 75 $. Avant de signer, Kris a supplié Kim de ne pas s’énerver sur la façon dont elle utilise les produits. “Je suis un peu vieille école et Kim ne se fâche pas, mais je fais ma crème pour les yeux en dernier”, sourit-elle. Kim a précédemment encouragé les fans à utiliser la crème pour les yeux avant de la crème visage

Kris est rarement vue sans maquillage, donc la vidéo était un régal pour les fans et pour ceux qui avaient besoin d’un peu de conseils avec la nouvelle ligne de Kim. Kris a précédemment montré sa peau nue dans un selfie de 2019, dans lequel elle a montré sa coupe de cheveux “tôt le matin”.

Kim, cependant, a montré sa peau naturelle à de nombreuses reprises tout en faisant la promotion de sa marque, qui a été lancée en juin. Le 25 juillet, par exemple, Kim a posé avec un visage de canard alors qu’elle appliquait les gouttes d’huile de SKKN sur son visage sans maquillage. “Illuminez, hydratez et brillez avec les gouttes d’huile @SKKN”, l’avocat en formation a légendé le carrousel d’instantanés, qui ont tous été pris dans une baignoire. Quelques jours plus tôt, elle a donné un aperçu de son éclat naturel en se montrant en train d’exfolier sa peau avec le produit de sa gamme SKKN. “C’est une sorte de matinée exfoliante @SKKN”, a-t-elle écrit dans la légende de la vidéo, dans laquelle elle a donné un autre visage bisous.

Kim a également pris le ‘gram pour donner aux fans une leçon sur la façon d’utiliser la plupart de sa ligne SKKN en une seule routine. Le 14 juin, une semaine avant le lancement officiel de SKKN, elle a montré aux fans la quantité de maquillage qu’elle portait au cours d’une “journée de travail typique” et a commencé à l’enlever avec un produit qui ne faisait pas partie de sa gamme. Une fois que son visage était démaquillé, elle est entrée avec son nettoyant et six de ses autres produits.

Kim a annoncé sa ligne de soins de la peau le 1er juin et en a parlé sur Twitter. “Je suis ravie de vous présenter enfin SKKN BY KIM, un rituel de soin rajeunissant composé de neuf produits que j’ai développé du début à la fin”, a-t-elle déclaré. a écrit. La ligne est devenue accessible au public le 21 juin.