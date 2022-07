Kris Jenner montre un visage sans maquillage et reçoit des compliments : “Il n’a même pas l’air d’avoir 60 ans, plutôt 40 ans”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La star des “Kardashians” Kris Jenner, 66 ans, passe une bonne journée.

Kim Kardashian a partagé une vidéo de sa mère utilisant ses produits “SKNN BY KIM” qui montre la Momager de six ans déshabillée pour un look sans maquillage avant le coucher.

Jenner a reçu des compliments extrêmement positifs, dont un qui dit qu’elle a l’air d’avoir 40 ans.

Jenner, qui est rarement vue sans un visage plein de glamour par l’un des maquilleurs de sa famille, s’est démaquillée devant la caméra avant de terminer sa journée.

LES CÉLÉBRITÉS SONT RÉELLES À PROPOS DE LA CHIRURGIE PLASTIQUE : “UNE BONNE CHIRURGIE PLASTIQUE, VOUS NE POUVEZ PAS LE DIRE !”

En tant que mère de deux gourous de la peau et de la beauté, Kylie Jenner et Kim Kardashian, Jenner a reçu des remarques édifiantes pour avoir partagé sa peau naturelle.

“Kris est naturellement belle ! J’adore le voir”, a déclaré un utilisateur des réseaux sociaux.

Un autre utilisateur a commenté directement à Jenner, en écrivant : “J’espère que tu sais à quel point tu es belle sans maquillage”, en ajoutant un emoji cœur-œil.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“J’ai adoré le fait qu’elle ait fait le processus sans utiliser de filtre”, a ajouté un autre commentateur.

En plus de gérer ses enfants, Jenner et sa famille se sont également aventurées dans l’espace des services de streaming, avec la deuxième saison de “The Kardashians” qui sera diffusée sur Hulu le 22 septembre.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS