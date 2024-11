Kris Jenner marque le grand jour de son plus jeune petit-fils, Rocky Thirteen

Kris Jenner a donné tout son cœur à son plus jeune petit-fils, Rocky Thirteen, lors de sa journée spéciale.

La matriarche Kardashian, 68 ans, s’est rendue sur son compte Instagram officiel le vendredi 1er novembre pour marquer le premier anniversaire de Rocky Thirteen.

Il est pertinent de mentionner que Rocky est le fils de la fille aînée de Kris, Kourtney Kardashian, qu’elle partage avec son mari Travis Barker.

Kris a écrit : « Joyeux anniversaire à notre précieux Rocky !! Je n’arrive pas à croire que tu as déjà un an ! C’est comme si c’était hier que nous t’accueillions dans le monde. »

« Tu es le petit-fils numéro 13 et le petit garçon souriant le plus précieux que j’ai jamais rencontré !! J’ai hâte de te voir grandir et je suis tellement reconnaissante envers Dieu de m’avoir choisi pour être ta grand-mère », a ajouté la personnalité de la télévision. jaillit sur Rocky.

Elle a également posté une série de photos de Rocky tout au long de la première année de sa vie.

« Je t’aime tellement et j’ai hâte de te voir grandir », a ajouté Kris.