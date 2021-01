Kris Jenner fait partie des millions d’Américains célébrant l’inauguration de Joe Biden.

La star de L’incroyable famille Kardashian, 65 ans, s’est précipitée sur les réseaux sociaux pour honorer le 46e président des États-Unis dans un hommage jaillissant du cœur.

« Félicitations @joebiden @kamalaharris », a écrit le Momager sur Twitter. « Quelle journée émouvante, historique, incroyable et pleine d’espoir c’est dans l’histoire !!

« Merci d’avoir apporté tant d’espoir et de promesses à notre nation », a-t-elle ajouté, aux côtés de clichés de M. Biden, de la Première Dame, le Dr Jill Biden, du Vice-président Kamala Harris et du Second Gentleman Doug Emhoff.

Kris a poursuivi en partageant une citation puissante que le président a dite dans son discours d’investiture, ajoutant: « Ensemble, nous écrirons une histoire américaine d’espoir, pas de peur. D’unité, pas de division. De lumière, pas d’obscurité. »







«Une histoire de décence et de dignité, d’amour et de guérison, de grandeur et de bonté» -Président @JoeBiden # Inauguration2021 », a-t-elle ajouté.

Kris a ensuite partagé le même post sur Instagram avec ses 38,6 millions d’abonnés.

L’hommage jaillissant de la maman de six ans au nouveau président pourrait soulever les sourcils de son gendre Kanye West après avoir subi un coup dur à la suite de sa malheureuse course présidentielle.





Le rappeur – qui est au bord du divorce de son épouse Kim Kardashian – n’a eu d’autre choix que de jeter l’éponge après avoir reçu seulement 60000 votes.

Le concepteur de Yeezy n’a réussi à faire une brèche dans aucune des courses électorales et a depuis admis sa défaite.

Sa candidature à la présidentielle défaite fait suite à des mois de campagne irrégulière ainsi qu’à des tentatives infructueuses de faire inscrire son nom sur le billet dans plusieurs États américains.







Après avoir manqué plusieurs échéances clés, Kanye avait exhorté les fans à lui écrire à la présidence sur les bulletins de vote.

Il avait également comparu en tant que candidat à la vice-présidence du Parti indépendant américain en Californie.

