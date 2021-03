KRIS Jenner a du mal à accepter la fin de la longue émission de télé-réalité de sa famille, Keeping Up With the Kardashians.

La personnalité de la télévision de 65 ans a fondu en larmes lors d’une nouvelle promo de la saison 20 pour le E! série tout en s’ouvrant sur ses sentiments à ce sujet se terminant après 14 ans.

Le Kardashians a annoncé en septembre que KUWTK se terminerait en 2021, après «des centaines d’épisodes et de nombreuses émissions dérivées», car il était temps pour tous d’en sortir.

Dans le nouveau clip, Kris avait du mal à l’accepter tout en discutant avec ses amis Kyle Richards et Faye Resnick à Palm Springs.

Le petit ami de Kris, Corey Gamble, a déclaré aux femmes qu’elle était « vraiment en bas » ces derniers temps, et Kris a sauté pour expliquer: « Juste parce que c’est difficile, il est difficile de penser à la fin. »

Faye a demandé à la matriarche Kardashian-Jenner pourquoi ils avaient décidé de mettre fin à la série, à laquelle elle a seulement révélé que c’était «très compliqué avec tant de gens».

Pour plus d’explications, Kris a ajouté: « C’est compliqué et il y a toutes ces différentes personnalités et personnes, enfants et petits-enfants et tout le monde et se demandant: » Quelle est la bonne chose pour tout le monde? Et quel est le bon moment? »

«Cela a été incroyablement difficile et incroyablement difficile.»

La femme de 65 ans a continué à sangloter en regardant dans la pièce tous les membres de l’équipage qui sont devenus «de la famille» au fil des ans.

«Et ils sont le premier jour, la première saison», dit-elle. «Tout ce que nous avons fait, nous l’avons fait ensemble, que ce soit des vacances, une naissance, un mariage, un divorce.»

Elle a poursuivi: «Tout a été si public. Cela fait partie de notre vie. Comme, c’est notre vie.

«Dire à l’équipage a été la chose la plus difficile que j’ai jamais faite de toute ma vie.

« Nous nous aimons tellement … Vous n’appréciez pas ce qui est juste devant vous tout le temps et je vous apprécie juste pour la petite histoire. »

L’équipage lui a dit qu’ils l’aimaient en retour.

Kris a déclaré que la décision de mettre fin à KUWTK n’a pas été prise par une seule personne, mais par tous ensemble.

« Il s’agit pour tout le monde de décider en même temps que c’est peut-être le moment où nous prenons une minute et cessons de suivre les Kardashian », a-t-elle déclaré. « Mais ça a été le chapitre le plus incroyable de ma vie. »

Le 8 septembre 2020, il a été annoncé que Keeping Up With The Kardashians allait prendre fin.

Kim Kardashian a confirmé la nouvelle sur Instagram, en écrivant: « Après ce qui sera 14 ans, 20 saisons, des centaines d’épisodes et de nombreuses émissions dérivées, nous sommes plus que reconnaissants à tous ceux qui nous ont regardés pendant toutes ces années – à travers le les bons moments, les mauvais moments, le bonheur, les larmes et les nombreuses relations et enfants.

«Nous chérirons à jamais les merveilleux souvenirs et les innombrables personnes que nous avons rencontrées en cours de route.

« Merci aux milliers d’individus et d’entreprises qui ont fait partie de cette expérience et, surtout, un merci tout spécial à Ryan Seacrest pour avoir cru en nous, E! Pour être notre partenaire, et notre équipe de production chez Bunim / Murray, qui a passé d’innombrables heures à documenter nos vies. «

KUWTK a fait ses débuts le 14 octobre 2007 et s’est concentré sur la vie personnelle et professionnelle de la famille recomposée Kardashian-Jenner, dirigée par la matriarche Kris.

Des sources proches d’elle ont déclaré au Sun que elle a «débranché la fiche» sur L’incroyable famille Kardashian par peur que Kanye West causait des «dommages irréversibles» à leur marque.

Les initiés ont dit qu’elle en avait « assez » de sa fille Kim’s mari imprévisible.

Kim a demandé le divorce de Kanye plus tôt cette année après près de sept ans de mariage.

Suite à la fin de leur contrat pour de nouveaux épisodes avec E !, les Kardashians ont signé un accord majeur avec Hulu où ils produiront et créeront du contenu spécifiquement pour la plate-forme de streaming.