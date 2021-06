Kris Jenner embrasse Kyle Richards de RHOBH sur les lèvres alors que le couple s’embrasse après avoir dîné ensemble à Malibu

KRIS Jenner a été aperçu en train d’embrasser la star de Real Housewives of Beverly Hills, Kylie Richards, sur les lèvres.

Le moment est venu alors que le couple s’embrassait après avoir dîné ensemble à Malibu.

Le dimanche, Kris et Kyle ont été vus en train de dîner à Nobu avec des amis Mauricio Umansky et Faye Resnick.

L’homme de 65 ans portait un ensemble tout blanc, des lunettes de soleil foncées et un collier de diamants, tandis que Kyle, 52, arborait une veste à motifs colorés.

Alors que les amis s’embrassaient au revoir, Kris sembla embrasser Kyle sur les lèvres avant de se séparer.

Le groupe a également été vu quitter le restaurant haut de gamme les bras croisés, tandis que les spectateurs ont surpris la star de L’incroyable famille Kardashian apparaissant un peu bancale alors qu’elle s’appuyait sur ses amis.

Bien qu’ils aient joué dans deux émissions de téléréalité différentes, Kris et Kyle sont de bons amis depuis des années.

le RHOBH star est même apparue dans un récent épisode de KUWTK alors qu’elle consolait Kris, qui était émue par la fin du spectacle.

la fille de Kris Kim Kardashian, 40 ans, confirmé le spectacle touchait à sa fin après 14 ans en septembre.

Alors que les stars de la réalité savent qu’elles peuvent s’appuyer les unes sur les autres, Kyle a récemment été ombrée par sa co-star Sutton Stracke.

En apparaissant sur le Derrière la corde de velours podcast avec David Yontef, Sutton a expliqué qu’elle « repense » au Botox après s’être vue à la télévision.

Elle a expliqué après être apparue en tant qu’amie sur RHOBH l’année dernière : « Quand tu te vois à la télé, comme moi [for the Season 10 premiere]…

« Je me suis dit : ‘Oh, je pense que je devrais peut-être faire la queue pour le Botox.’ Kyle [Richards] m’a traîné pour voir son amie l’infirmière Jamie, et elle m’a fait du remplissage.

« Et j’étais comme, ‘Je ne sais même pas ce qu’est le remplissage, mais faisons-le, c’est bien.’ Et c’était à base de sucre, donc je me sentais bien à ce sujet.

« M’injecter du poison dans mon visage me rend un peu nerveux. Je suis juste nerveux à ce sujet ! »

Kyle n’a jamais été timide quand il s’agit de faire le travail, alors qu’elle a récemment montré les résultats de son nouveau travail de nez.

Pendant ce temps, Kris s’est retrouvée au centre du drame après que son partenaire commercial Chrissy Teigen ait été « COUPE » du marketing pour sa nouvelle marque de nettoyage en toute sécurité avec Kris après que « les ventes ont chuté » au milieu de son scandale d’intimidation.

Le dernier coup dur de la carrière du mannequin est venu alors qu’elle Gamme d’ustensiles de cuisine Cravings a été retiré des grands détaillants, y compris Cible, Macy’s et Bloomingdale’s pour les commentaires controversés qu’elle a faits envers Courtney Stodden.

Quelques jours seulement avant que Courtney, 26 ans, ne révèle qu’ils avaient subi « des années d’intimidation » de la part de la personnalité de la télévision, Chrissy, 35 ans, a lancé une toute nouvelle marque de nettoyage avec Kris.

Les deux stars ont été fortement présentées dans la promotion de la ligne depuis son annonce, bien que Safely ne l’ait pas montrée publiquement une seule fois depuis que Chrissy a été critiquée pour avoir « harcelé » des femmes.

Une source a déclaré au Sun: « Kris Jenner est en mode crise depuis des semaines avec le scandale de Chrissy.

«Elle aime Chrissy, mais c’est d’abord une fille de chiffres et leurs ventes ont chuté après la publication de tous les tweets de Chrissy.

« C’est le pire des cas pour eux, ils viennent de lancer leur marque de nettoyage quelques jours avant le scandale. »

