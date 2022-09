Kris Jenner dit qu’elle a “oublié” qu’elle possède un condo à Beverly Hills, Internet réagit

La deuxième saison de The Kardashians est sortie sur Disney Plus Hotstar et la nouvelle émission donne aux internautes de nombreuses raisons d’être surpris. Récemment, Kris Jenner a fait un peu le buzz sur Internet après avoir admis qu’elle avait “un peu oublié” son appartement de Beverly Hills. Dans le premier épisode, elle a fait des aveux. C’est arrivé lorsqu’elle a visité le pad de Beverly Hills avec sa fille Khloé Kardashian après avoir admis qu’elle n’y était pas allée depuis un certain temps. “J’ai un condo, et ma mère en a un, et mon cousin en a un, et nous vivons tous à proximité”, a-t-elle déclaré. De plus, elle a ajouté: «J’ai un peu oublié que c’était là. Cela semble ridicule, n’est-ce pas ? »

Elle a également considéré l’espace comme “l’atelier du Père Noël” car elle l’a dédié à l’emballage des cadeaux pendant les vacances. “J’ai hâte d’être assez riche pour oublier que j’ai une propriété quelque part”, a répondu Khloe.

Le fait que la femme de 66 ans ait oublié son appartement a surpris Internet. “Kris Jenner ayant un condo entier et l’oubliant est le niveau de richesse que j’essaie d’atteindre”, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit: “Qu’est-ce qui se passait avec la scène du condo à Beverly Hills que @KrisJenner avait oublié qu’elle possédait et le réfrigérateur n’était rempli que de champagne et de haricots surgelés de 2 ans. honnêtement, des objectifs. #LesKardashians.

qu’est-ce qui se passait avec la scène du condo à Beverly Hills qui @KrisJenner oublié qu’elle possédait et le réfrigérateur n’était rempli que de champagne et de haricots congelés de 2 ans. honnêtement, des objectifs. #LesKardashians —Nina (@nzl84931) 22 septembre 2022

Kris Jenner ayant un condo entier et l’oubliant est le niveau de richesse que j’essaie d’atteindre. pic.twitter.com/HJKf5E5DIH – Davido a dit “Je t’aime 2” (@TheRealAlima) 22 septembre 2022

Non, mon frère, c’est totalement un problème d’offre de logements, mon frère, je jure, mon frère, nous avons juste besoin de construire plus de logements, mon frère https://t.co/TKv7KnojW9 — NoHo Logan (@NoHoLogan) 24 septembre 2022

Ce n’est pas la première fois que la famille fait la une des journaux. Plus tôt, la fille de Kris, Kim Kardashian, a été accusée de s’approprier la culture japonaise et les coiffures noires. De plus, l’année dernière, les choses se sont réchauffées sur les réseaux sociaux après qu’elle ait porté une paire de boucles d’oreilles “Om”. Plus tôt cette année, elle et sa fille North West portaient des anneaux de nez à la Desi nath à la Fashion Week de Paris.

La chanteuse pop Lizzo a porté un anneau de nez similaire aux VMA, et une publication a attribué la “tendance” à Kim Kardashian. “Lizzo suit la tendance établie par Kim Kardashian et sa fille North West”, écrit la publication. Desis a largement critiqué cette décision. Bien que la publication mentionne que les anneaux de nez sont une tradition en Inde depuis des siècles, ils déclarent que la «tendance» a été établie par Kardashian a suscité Desis sur Twitter.

La plupart n’étaient pas sûrs de la place de Lizzo dans la conversation, car des anneaux de nez ont également été portés par certaines tribus africaines. La plupart de la colère des médias sociaux était dirigée contre la publication pour avoir laissé entendre que la «tendance» avait été établie par Kardashian et sa fille.

