Kris Jenner a révélé qu’elle avait déjà eu des relations sexuelles avec son ex-épouse Caitlyn Jenner pendant que sa fille Khloe Kardashian se cachait sous leur lit.

La maman de L’incroyable famille Kardashians, 65 ans, a fait la révélation maladroite lors d’une apparition à The Ellen DeGeneres Show jeudi.

Kris a dit à Ellen que Khloe, maintenant âgée de 36 ans, se cachait sous le lit avec un ami dans le cadre d’un jeu de cache-cache.

La mère de six enfants a révélé: « Ils se sont cachés sous mon lit et y sont restés très longtemps et entre-temps, Bruce – à l’époque – et je suis venu dans le lit et je me suis endormi. »

Elle a ajouté qu’alors « un peu de mouchoir » s’est passé entre le couple alors marié et les filles se cachaient toujours sous le lit.







(Image: TheEllenShow / Youtube)



Kris a commenté Khloe: « C’était traumatisant. Je suis sûr qu’elle n’en a pas parlé parce qu’elle a le SSPT à cause de celui-là. »

Suite à cela, l’animatrice Ellen DeGeneres a demandé comment Kris avait réalisé ce qui s’était passé.

Kris a répondu: « Eh bien, ils avaient tellement peur. Ils sont restés là pendant des heures et au milieu de la nuit, quand ils étaient sûrs que nous étions tous les deux endormis, ils se sont faufilés et nous les avons surpris. »

Heureusement, Kris a noté qu’à l’époque, il était peu probable que les deux filles savaient ce qui se passait.







(Image: TheEllenShow / Youtube)







(Image: Instagram)



Pourtant, Kris reconnaît qu’ils l’auront compris beaucoup plus tard.

« Ils n’auraient pas pu savoir ce que nous faisions », dit-elle en riant, « mais je pense qu’en vieillissant, ils l’ont compris. »

Gênant!

Cependant, ce n’est pas la première fois que le grand événement de l’enfance de Khloe est référencé.

S’exprimant sur son chathow de courte durée Kocktails avec Khloe en 2016, Khloe a décrit l’événement elle-même.







(Image: Instagram)



Selon le Huffington Post, Khloe se souvenait à l’époque: «Je jouais à cache-cache quand j’étais plus jeune et je me suis endormie sous ma mère et [Caitlyn]’s lit et je me suis réveillé dans le lit en tremblant et j’avais trop peur pour partir, alors j’ai dû attendre tout ça. »

La troisième sœur aînée de Kardashian a révélé qu’elle et Kris avaient discuté de l’incident.

Khloe a plaisanté: « Ma mère se sent toujours mal à ce sujet. Nous en parlons tout le temps.

« Je suis comme, ‘Vous les gars, je suis marqué pour la vie. C’est pourquoi je suis comme je suis’. »







(Image: Collection Ron Galella via Getty)



Kris a été marié à l’ancienne olympienne Caitlyn de 1991 jusqu’à leur divorce en 2015.

Le couple partage deux filles ensemble: Kendall Jenner et Kylie Jenner.

De son premier mariage avec feu Robert Kardashian, Kris a les filles Kourtney Kardashian, Kim Kardashian et Khloe Kardashian, ainsi que son fils unique Rob Kardashian.

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.