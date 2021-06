KRIS Jenner a dit à sa fille Kourtney Kardashian de « vieillir » avec l’ex Scott Disick dans un nouveau clip de L’Incroyable Famille Kardashian.

L’homme de 65 ans a fait ce commentaire avant que Kourtney ne commence à sortir avec Travis Barker.

Dans un agrafe pour le prochain épisode de KUWTK, Kris et Kourtney, 42 ans, s’est assis pour discuter de la relation de la mère de trois enfants avec son ex Scott, 38.

En regardant une vieille photo de l’ancien couple, Kris a déclaré : « Il n’y a rien que j’aimerais plus que de te voir vivre ta vie et vieillir avec quelqu’un.

« Soyez heureux, content et paisible. »

Elle a ajouté: « Et ce serait toujours aussi fabuleux si c’était le père de vos enfants. »

Kourtney a répondu : « Ne serait-ce pas un rêve ?

Kris a ensuite ri avant de déclarer que Scott « s’intègre bien » avec la célèbre famille « parce que nous sommes tous ensemble depuis si longtemps ».

Elle a poursuivi: « Je pense qu’à ce stade, d’après ce qu’il me dit, il aimerait que ce soit vous et lui. »

La femme de 42 ans a dit à sa mère que Scott était « un bavard », avant d’expliquer dans une interview confessionnelle: « Toute ma famille, depuis quelques années maintenant, adore m’élever et Scott se remettre ensemble.

« C’est frustrant parce que Scott et moi avons eu nos propres entretiens privés, mais parfois je m’en fiche que ce soit une telle conversation tout le temps.

« Alors je vais juste le brosser d’une manière agréable. »

Le clip revient sur la conversation de Kris et Kourtney, alors que la mère de trois enfants a déclaré qu’elle et Scott ne se sont pas donné « le temps que l’un de nous ne soit pas avec quelqu’un d’autre ».

Lorsque Kris a déclaré que les coparents « ne sont pas sous pression ou sous pression », Kourtney a répondu: « Non, ça va. »

Kourtney et Scott sont sortis ensemble de 2006 à 2015, alors qu’ils se sont rapprochés après sa séparation de Sofia Richie.

Les ex sont les parents d’un fils de 11 ans, Mason, d’une fille de huit ans, Penelope, et d’un fils de six ans, Reign.

Alors que de nombreux fans ont exprimé le souhait que Kourtney et Scott ravivent leur romance, la star de KUWTK est passée à autre chose avec son petit ami Travis Barker, 45 ans.

Pendant ce temps, Scott a évolué avec la mannequin de 19 ans Amelia Hamlin.

Il a été récemment rapporté que Travis a semblé faire de l’ombre à la petite amie de Scott en « aimant » un commentaire qui a claqué le modèle.

Il y a quelques jours, un compte de fan appelé Kardashianvidéos partagé que Travis, Kourtney, Amélie et Scott s’étaient assis ensemble pour dîner en Californie alors qu’ils montraient un front uni en tant que famille moderne.

Cependant, un fan a commenté le post : « C’est tellement étrange pour moi comme ce qu’un bébé de 2001 doit faire [with] ces gens adultes, je sais que le dîner était maladroit comme l’enfer. »

Le fan parlait de Amélie en particulier, qui a 19 ans de moins que Scott et plus de 20 ans de moins que Kourtney, 42 ans, et Travis, 45.

Les fans ont rapidement remarqué que le compte Instagram officiel de Travis avait aimé le commentaire louche, faisant allusion à une possible querelle entre les couples.