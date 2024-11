Photo : Kris Jenner désireuse de rivaliser avec les filles Kardashian-Jenner : Source

Kris Jenner aurait un désir ardent de paraître plus jeune que ses filles.

Dans un monde où tout le monde reçoit du Botox et des implants mammaires, Kris Jenner voudrait faire grandir l’amour de sa famille pour les procédures cosmétiques et réparer plusieurs parties de son corps, selon les dernières découvertes de Vie et style.

Faisant le point sur ces tensions familiales internes, un initié au courant du média a récemment partagé : « Elle a l’air bien, personne ne le conteste. »

La source a également déclaré : « Et évidemment, beaucoup de travail est encore en cours, probablement du Botox, des lasers, des produits de comblement, mais il ne s’agit pas seulement de son visage. »

« Elle modifie également d’autres parties de son corps », a également déclaré la source à propos de la mère de cinq filles et d’un fils.

« Si elle voit de la cellulite ou des rides, elle les enlève », ont-ils également fait remarquer.

Alors que ses filles ont admis avoir fait beaucoup de choses sur leur corps, la source a déclaré que Kris avait certainement encore beaucoup de travail devant elle.

« Elle croit sincèrement qu’elle est à égalité avec eux en matière de glamour et elle fait toujours tourner les têtes, même si elle approche les 70 ans », a noté la source en conclusion.