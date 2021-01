La mère de Kim Kardashian, Kris Jenner, aurait contrôlé la vie sexuelle de sa fille et aurait même eu son mot à dire sur le moment où elle a perdu sa virginité, selon de folles rumeurs.

Basé sur une nouvelle biographie explosive, Dirty Sexy Money: La biographie non autorisée de Kris Jenner, la « maman » a soigneusement supervisé la vie amoureuse de ses enfants alors que la famille devenait lentement une renommée mondiale.

Et il semble que certaines romances de haut niveau aient certainement contribué à l’ascension des Kardashian vers la domination mondiale.

Selon OK! qui se sont procuré une copie du livre, la biographie dépeint un tourbillon « histoire vraie d’ambition, de richesse, de trahison et comment un mondain impitoyable de Beverly Hills est devenu le momager ultime et a ratissé des milliards. »

Écrit par Cathy Griffin et le journaliste Dylan Howard, la recherche a été menée via des interviews à la première personne et des sources d’initiés.







(Image: Instagram)



Le texte poursuit également en révélant que Kris avait une relation très ouverte avec ses enfants et que le sujet de leur vie sexuelle n’était pas un secret.

« Kris et ses filles étaient autant de meilleures copines que leurs parents et leurs enfants », lit-on dans la biographie.

« C’étaient des confidentes. Alors que d’autres jeunes filles gardaient leur vie sexuelle secrète de leur mère, les enfants Kardashian savaient qu’ils pouvaient tout dire à Kris – et Kim approchait d’un âge où Kris pourrait se confier à elle en tant que jeune femme. »

Selon le texte, Kris a encouragé Kim à adopter un contrôle des naissances alors que la star de L’incroyable famille Kardashian n’était qu’une adolescente et envisageait d’avoir des relations sexuelles.

Un représentant de Kris Jenner a été approché par The Mirror pour commenter.







(Image: Getty Images Amérique du Nord)



Kim a perdu sa virginité à 14 ans avec son petit ami d’alors TJ Jackson, et a même révélé à Oprah Winfrey il y a quelques années qu’elle avait discuté de sa première expérience sexuelle avec sa mère au préalable.

«Quand j’ai voulu faire l’amour pour la première fois, j’avais presque 15 ans», a déclaré Kim à la personnalité de la télévision en 2012.

«J’étais comme, ‘Je pense que je vais, ou je veux,’ et elle a dit, ‘OK, alors c’est ce que nous allons faire, nous allons vous mettre sous contrôle des naissances,’ et elle était vraiment ouverte et honnête avec moi », a ajouté Kim à Oprah.







(Image: Kim Kardashian / Instagram)



Mis à part les premières expériences sexuelles de Kim, le livre continue également à impliquer que Kris a soigneusement coordonné tous les aspects de l’image de sa famille.

Bien que Kim ait toujours nié que sa sex tape avec Ray J en 2002 ait jamais été délibérément divulguée, la dernière biographie affirme également que Kris était fermement impliquée.

La cassette est sortie six mois à peine avant la diffusion de L’Incroyable famille Kardashians et a apporté à la famille une grande dose de publicité.

13 ans plus tard, depuis le moment où l’émission de téléréalité emblématique est apparue pour la première fois sur nos écrans, et Kris semble avoir joué un rôle dans tout, des relations de sa fille aux histoires qui se déroulent dans l’émission à succès.







(Image: Getty Images)



Alors que KUWTK tire à sa fin, Kris ne s’est pas non plus abstenue de garder un œil attentif sur les singeries de ses enfants adultes.

Kris est réputée pour la protection de la « marque familiale » KarJenner et a déjà exprimé son opinion sur les projets de divorce de Kim de Kanye West.

Cette semaine encore, une source a déclaré au Sun: «Kim rencontre son avocat spécialisé en divorce en secret depuis des mois.

« Et pendant les vacances, Kris a dit à Kim que la situation ne pouvait plus durer plus longtemps, alors Kim a officiellement déménagé pour mettre fin aux choses. »

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 3303