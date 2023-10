Kris Jenner a admis que la « plus grosse erreur » de sa vie avait été d’être infidèle à son ex-mari.

La star de télé-réalité a parlé franchement de son infidélité survenue alors qu’elle était mariée à Robert Kardashian, Sr. pendant 12 ans.

“Quel était votre état d’esprit lorsque vous avez triché ?” » Khloe Kardashian a demandé à sa mère dans l’épisode de jeudi « Les Kardashian » sur Hulu.

KANYE WEST OFFRE À KIM KARDASHIAN UN HOLOGRAMME DE SON DÉCÈS PÈRE, ROBERT KARDASHIAN, POUR SON 40E ANNIVERSAIRE

“Quand tu as fait ça avec mon père, et que tu as eu quatre enfants et une famille ? … Oui, je sais que tu étais très jeune…”

Jenner a d’abord été surprise par la question, mais a ensuite répondu : “…être vraiment jeune et stupide est quelque chose qui entre en jeu parce que vous ne comprenez pas vraiment les conséquences de vos actes.”

Kardashian a approfondi la conversation et a demandé : “Mais qu’est-ce que mon père ne faisait pas pour que tu veuilles chercher ailleurs ?”

La maman de six enfants a avoué : “Je ne sais pas parce que c’était un mari tellement génial et un père tellement génial… Je pense que je suis tombée dans une situation où je pensais que l’herbe était plus verte ailleurs, et j’ai fait un énorme erreur. C’est le plus grand regret de ma vie.

Jenner a été mariée à Robert Kardashian de juillet 1978 à mars 1991. Le couple a eu quatre enfants ensemble : Kourtney, Kim, Khloe et Robert Kardashian Jr.

KRIS JENNER DIT QUE ELLE DOIT TROUVER COMMENT PAYER LES FACTURES APRÈS LA SPLIT DE ROBERT KARDASHIAN : “J’AI ÉTÉ EMBARRASSÉE”

La femme d’affaires et « maman-aînée » a ensuite épousé Caitlyn Jenner et le couple a eu deux enfants : Kylie et Kendall Jenner. Ils ont annoncé leur séparation en octobre 2013.

Jenner a continué à parler de son mariage avec son ex-mari Kardashian.

“Je ne suis pas fier de la façon dont je me suis comporté pendant cette période… Tout arrive pour une raison. Je vis vraiment ma vie en pensant que Dieu a un plan et sans tout cela, il n’y aurait jamais eu Kendall et Kylie”, Jenner a souligné.

Kardashian est décédé à 59 ans le 30 septembre 2003, moins de huit semaines après avoir reçu un diagnostic de cancer de l’œsophage. Il a été salué comme un membre fidèle de « l’équipe de rêve » de la défense juridique d’OJ Simpson après que l’ancienne star du football ait été accusée du meurtre de son ex-femme Nicole Brown et de son ami Ron Goldman en juin 1994. Simpson a été acquitté après ce que beaucoup considèrent encore comme le ” procès du siècle. »

Jenner sort actuellement avec Corey Gamble, 42 ans, et le couple a rendu public leur relation depuis 2015, peu de temps après le divorce de Caitlyn Jenner. Gamble était auparavant le manager de la tournée de Justin Bieber.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

La conversation sur la tromperie de Kris sur son ex-mari a été évoquée alors que Khloe cherchait conseil sur sa propre relation tumultueuse.

KHLOE KARDASHIAN A ÉTÉ SECRÈTEMENT FIANÇAIE À TRISTAN THOMPSON LORSQU’IL A RENCONTRÉ UNE AUTRE FEMME ENCEINTE : RAPPORT

La femme de 39 ans entretenait auparavant une relation avec la star de la NBA Tristan Thompson avant de découvrir qu’il avait eu un enfant avec Maralee Nichols alors que les deux hommes étaient fiancés.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Thompson et Kardashian partagent deux jeunes enfants : leur fille True, 5 ans, et un fils, Tatum, qu’ils ont accueilli par mère porteuse en août 2022.