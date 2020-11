Kris Jenner attaque joyeusement Caitlyn Jenner avant la transition dans une vidéo refaite à neuf

Kris Jenner a prouvé qu’elle savait se protéger dans une vidéo de self-défense et de fitness refaite à neuf.

La matriarche Keeping Up With The Kardashians, âgée de 65 ans, a réalisé une vidéo d’autodéfense avec l’instructeur d’arts martiaux Ken Herrera intitulée “ Programme d’autodéfense et de remise en forme pour les femmes, organisé par Kris et Bruce Jenner ”.

La vidéo mettait également en vedette le mari de Kris, Caitlyn Jenner, avant sa transition.

Vendredi, la fille aînée de Kris et Caityln, Kendall Jenner, 25 ans, a partagé un clip de retour de ses parents participant au programme d’autodéfense et de remise en forme – qui a été publié en 1994.

Dans les images, on peut voir Kris agenouiller avec enthousiasme son mari d’alors dans l’aine alors qu’elle traversait un certain nombre de techniques d’attaque et de défense.

À un moment donné, Kris couine joyeusement: «Ok! Faisons le encore!” lors de l’exécution de ses coups de pied à l’aine.







(Image: Vidéo Kultur)



L’instructeur Ken demande alors à Kris: «Pouvez-vous ressentir le genre de puissance que vous pouvez générer?» auquel elle proclame: “Ouais!”

Kris présente également ses coups de pied latéraux et crie également de surprise lorsque son entraîneur fait semblant de se précipiter pour elle, Kris criant: “Pourquoi avez-vous fait ça?”

La vidéo a été conçue pour préparer les femmes à se défendre contre les attaques et présente des conseils des années 1990.

Au début de la vidéo, Ken demande: «Vous savez, Kris, face à des crimes horribles comme le viol et l’agression, vous avez quatre options de base. Votre meilleure option? »

Kris répond: “Courez.”







(Image: Getty Images pour Stuart Weitzman)



Ken continue: «Exactement. Courez aussi fort et aussi vite que possible. Éloignez-vous le plus possible de la situation. C’est le numéro un. Deuxième option?”

Kris demande: “Et parler?” avec Ken répondant: «Excellent. Parler est votre prochaine meilleure option. Ce que vous voulez faire, c’est dire tout ce qu’il faut pour sortir de la situation. Certaines des choses que les femmes ont dites dans le passé qui ont fonctionné sont peut-être qu’elles vont soudoyer la personne, l’agresseur. Ou dites qu’ils ont une maladie horrible et qu’ils vont mourir. Tout ce avec quoi vous pouvez être créatif et proposer pour sortir de la situation. Tout ce qui fonctionne.

Kris déclare alors: “Eh bien Kenny, je suppose que tu dois juste faire tout ce qu’il faut pour survivre.”

Ken a ensuite suggéré: «Kris, une autre option serait de se soumettre», incitant Kris à s’adresser directement à la caméra et à déclarer: «C’est une question que chaque femme doit se poser et traiter dans son propre esprit.»







(Image: Vidéo Kultur)







(Image: Vidéo Kultur)



Ken continue alors: “Kris, et votre quatrième et dernière option est?” auquel Kris dit: “Self défense!”

Son instructeur poursuit en disant qu’il l’entraînera pour qu’elle puisse «utiliser votre corps comme une arme» avec la vidéo puis coupant à Kris entraînant ses coups de pied et ses coups de poing.

Les images refaites à la surface ont déjà inspiré les adeptes – avec un fan commentant dans la publication vidéo à laquelle Kendall a lié: “Omg j’aime tellement Kris Jenner hahaha c’est une légende … crois ça.”







(Image: AFP / Getty Images)









(Image: Reuters)



Alors que d’autres ont spéculé si le meurtre de Nicole Brown Simpson a inspiré Kris à faire la vidéo, avec un écrit: «Je me demande si elle a fait cela en réponse au meurtre de ses amis … c’était la même année.

Nicole a été brutalement poignardée à mort à son domicile de Brentwood le 12 juin 1994 – avec son ex-mari OJ Simpson, jugé pour le meurtre, ainsi que le meurtre de Ron Goldman, qui a également été tué sur les lieux.

OJ – qui était représenté par l’ancien mari de Kris, Robert Kardashian – a été acquitté de toutes les accusations, et l’affaire criminelle des meurtres de Nicole et Ron n’a toujours pas été résolue.