Kris Boyson dit que l’exercice lui a sauvé la vie quand il a atteint un point si bas qu’il ne savait pas s’il pouvait continuer.

L’entraîneur personnel a parlé de sa bataille contre la santé mentale en lançant sa propre application de fitness pour transmettre ce qu’il a appris aux autres.

Kris, 31 ans, lance une nouvelle application qui se concentre sur la santé mentale ainsi que sur l’alimentation et l’exercice.

Il s’appuie sur ses propres expériences et ses 11 années dans l’entreprise pour livrer ce qu’il pense être le package parfait.

Au cours d’une discussion exclusive avec le Mirror, Kris a déclaré: « J’ai été au plus bas niveau où vous pourriez être.

«C’était horrible pour moi il y a des années, j’ai traversé une période vraiment difficile et la seule chose qui m’a sauvé était l’exercice et assumait en fait ce travail pour être un coach de vie et un spécialiste de la perte de poids pour aider les autres.







(Image: DOCUMENT PR)



«Voir comment les autres se débattaient m’a fait réaliser que j’étais normal et que tout le monde lutte à un moment donné.

« Avoir ma propre histoire m’aide vraiment à traiter avec mes clients car je peux m’identifier à beaucoup de gens. »

Kris avait du mal à faire face à sa santé mentale et prenait des antidépresseurs pour passer chaque jour avant que l’exercice ne lui donne quelque chose sur quoi se concentrer et le fasse sortir de l’endroit sombre dans lequel il se trouvait.

Et il a dit que ces jours-ci, il est heureux de voir que de plus en plus de gens commencent à comprendre la santé mentale.

Il a dit: «La principale chose avec laquelle les gens luttent est le manque de connaissances.

«L’exercice est sans aucun doute le facteur le plus important pour améliorer votre santé mentale.







(Image: DOCUMENT PR)







(Image: DOCUMENT PR)



«C’est un cercle vicieux parce que si vous ne faites pas d’exercice et que vous n’améliorez pas votre santé mentale, vous êtes plus en panne et vous vous inquiétez davantage et vous devenez plus anxieux et vous êtes trop anxieux pour faire de l’exercice.

« Si vous ne brisez pas ce cycle, c’est une recette pour le désastre. »

Il a ajouté: « C’est juste bon pour les gens de comprendre que je suis passé par là.

«Je ne connais aucune autre application qui offre le côté exercice ainsi que la santé nutritionnelle et mentale.

« C’est une application tout à fait unique, mais elle a l’expérience de moi-même qui est dans le jeu depuis plus de 10 ans et a formé des centaines de clients différents. »

L’application de Kris, baptisée Koach Kris, propose des séances de méditation et un tracker d’humeur, ainsi que des vidéos d’exercices et des plans de repas.







(Image: DOCUMENT PR)



Il nous a dit: «Je lance enfin mon application après près de 11 ans de formation de clients et d’avoir cette expérience de formation des gens sur la perte de poids et les problèmes de santé mentale.

« Les gens pensent que les entraîneurs personnels ne sont qu’une question de perte de poids, mais nous sommes qualifiés pour faire du coaching de vie et travailler avec des personnes ayant des problèmes de santé mentale ou des handicaps physiques. »

Il a ajouté: «Tous mes clients se débrouillent très bien parce que nous faisons de l’exercice avec un encadrement et des conseils en santé mentale et les avoir tous les deux ensemble et faire face à vos problèmes pendant que vous faites de l’exercice est très important.

L’application voit Kris apparaître dans une série de vidéos alors qu’il guide ses nouveaux clients en ligne à travers des routines d’entraînement, qu’il promet de construire progressivement pour permettre aux personnes de tous âges et capacités de participer.

Sa petite amie Bianca Gascoigne le rejoint également dans certains des entraînements, car Kris sentait qu’une présence féminine sur son application était importante.







(Image: Brett D. Cove / SplashNews.com)







(Image: krisboyson / Instagram)



Il a dit: « C’est génial de l’avoir à mes côtés, elle comprend les affaires et elle n’est en aucune façon égoïste là où tout serait à son sujet, elle est géniale.

«Elle se concentre sur ses affaires mais a été un grand soutien.

«Elle m’a même aidé avec les vidéos d’entraînement et elle en fait certaines avec moi.

«Ce n’est pas seulement un gars de fitness qui le fait, il y a une femme avec qui nous raconter et nous avons aussi des rires et des blagues dans les vidéos.

« Elle m’a soutenue tout au long de cette aventure et elle est également excellente dans sa cuisine saine, ce qui est un bonus. »







(Image: Instagram)



Kris, célèbre fiancé à Katie Price, dit que sa relation avec Bianca ne ressemble à rien de ce qu’il a vécu auparavant.

Il a jailli: «Il est très important d’être une équipe, de se faire confiance et de travailler ensemble.

«Aussi ringard que cela puisse paraître, nous sommes là pour nous entraider et c’est très sain comme ça.

« Beaucoup de gens sont dans des relations – j’y suis allé – où il s’agit plus d’une personne que de l’autre. »

Et lorsqu’on lui a demandé si Bianca était «The One», Kris a déclaré: «J’ai toujours voulu m’installer, me marier et avoir des enfants et je suis vraiment heureux.

« Vous ne savez jamais ce que l’avenir vous réserve mais oui, elle est géniale. »

* L’application Koach Kris de Kris est disponible au téléchargement sur les App Stores d’Apple et de Google Play. Le prix est de 14,99 £ par mois d’accès

Si vous avez du mal et avez besoin de parler, les Samaritains exploitent une ligne d’assistance gratuite ouverte 24h / 24 et 7j / 7 au 116 123. Vous pouvez également envoyer un e-mail à jo@samaritans.org ou visiter leur site pour trouver votre succursale locale