Kris Boyd a critiqué les joueurs des Rangers qui ont « laissé tomber le club » lors de leur défaite en Ligue Europa contre Aris Limassol.

Quatre jours après avoir limogé l’entraîneur Michael Beale suite à une défaite 3-1 à domicile contre Aberdeen, le Gers a livré une nouvelle démonstration sans gouvernail contre le club de première division chypriote.

Alex Moucketou-Moussounda a propulsé de la tête Jack Butland à la neuvième minute seulement avant que Shavy Babicka ne donne aux hôtes une avance de deux buts en seconde période.

Abdallah Sima en a retiré un mais cela n’a pas suffi à empêcher le manager par intérim Steven Davis d’éviter une défaite embarrassante qui a laissé Sports aériens Boyd furieux de la performance de son ancien club.

« Les Rangers ont été battus à juste titre. Il y a beaucoup de travail à faire », a-t-il déclaré.

« Michael Beale a déjà perdu son emploi, Steven Davis a éliminé une équipe qui a encore une fois laissé tomber le club.

« Le niveau de performance était loin de ce qui est requis si vous voulez être un joueur des Rangers. Certains ont vraiment besoin de se remettre en question.

« Je suis juste ravie de pouvoir aller promener mon chien parce que ce sera plus excitant que ce que je viens de regarder. »

Les Rangers pourraient avoir jusqu’à 10 points de retard sur le leader de la Premiership écossaise, le Celtic, au moment de leur visite à St Mirren, en direct. Sports aériensce dimanche.

Ils ont été battus par le PSV Eindhoven lors des qualifications de la Ligue des champions avant de perdre lors de leur première rencontre de la saison contre le Celtic – et Boyd pense que l’équipe est en déclin en raison d’un mauvais recrutement.

« C’est à des millions de kilomètres de là où c’était, vous regardez l’équipe qui est arrivée en finale de la Ligue Europa, le recrutement depuis a été atroce. C’est tellement mauvais », a-t-il déclaré.

« Il y a eu des joueurs qui n’ont pas réussi à atteindre les sommets attendus d’eux et certains joueurs qui étaient peut-être là depuis trop longtemps. Il est peut-être temps de faire évoluer certains d’entre eux.

« Cela n’arrive pas aux Rangers pour le moment. Ils ont perdu ce week-end, le manager a perdu son emploi, les managers vont et viennent mais il n’y a qu’un nombre limité de fois où l’on peut voir les mêmes joueurs se diriger vers la foule, les applaudir et en disant désolé. Il est temps qu’ils fassent une performance et obtiennent un résultat.

« Les fans des Rangers dépensent beaucoup d’argent pour voyager non seulement dans toute l’Écosse mais aussi en Europe pour regarder leur équipe et ils ont encore une fois été déçus. »

Davis : je dois prendre une part de responsabilité

Steven Davis, entraîneur par intérim des Rangers : « C’était une soirée vraiment difficile car nous avons senti une réelle opportunité de venir ici et de tirer parti du match du Betis.

« Je pense que nous avons causé beaucoup de problèmes dans le match. Évidemment, avec les deux buts que nous avons concédés, nous sommes vraiment déçus et quand cela arrive, vous avez une montagne à gravir.

« Tout d’abord, je dois prendre une part de responsabilité. En première mi-temps, nous avons continué à essayer de jouer au milieu du terrain quand ce n’était pas vraiment le cas, ils ont été bons dans les transitions avec le rythme qu’ils avaient devant, ce qui nous a causé des problèmes toute la nuit.

« Chaque fois que vous êtes mené en seconde période, vous devez faire preuve de prudence à certains moments. Nous avons vraiment essayé de simplifier le jeu, en essayant de placer le ballon derrière, de l’éloigner et de le centrer dans la surface et finalement nous n’en a pas fait assez pour retirer quelque chose du jeu.

« En termes d’efforts des joueurs, je pensais qu’ils essayaient de tenir le coup jusqu’au bout et en termes d’énergie qu’ils ont mise, je ne pouvais pas demander mieux à cet égard.

« Les efforts n’ont pas manqué, nous n’avons jamais remis cela en question depuis le vestiaire, mais c’est un moment vraiment difficile dans lequel tout le monde vit. Quand cela arrive, vous commencez peut-être à prendre la mauvaise décision et des choses comme ça.

« Dimanche approche et le retournement de situation est très rapide. Nous souffrons de ce soir mais il est important qu’en tant que groupe, nous restions ensemble. »

