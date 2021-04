Alors qu’une autre saison dramatique de la Premiership écossaise tire à sa fin, Kris Boyd et Andy Walker ont choisi leurs équipes de la saison.

La victoire dominante des Rangers au titre a vu Boyd sélectionner neuf joueurs du côté de Steven Gerrard, mais il n’y avait pas de place pour Alfredo Morelos dans l’un ou l’autre XI.

La paire s’est affrontée sur l’inclusion de Walker de trois joueurs celtiques dans son équipe de l’année et ils ont également été divisés sur la sélection de Kevin Nisbet et Martin Boyle d’Hibernian.

Boyd: Mon équipe complète aurait pu être des Rangers

Boyd a déclaré: « Il n’y en a pas eu beaucoup qui se sont entraînés au niveau Allan McGregor possède. Il est au gymnase tous les matins et après chaque séance. Il a 39 ans maintenant et vous ne faites pas de performances et ne faites pas de gros arrêts à des moments cruciaux si vous ne vous souciez pas de vous-même. Pour moi, c’est le professionnel ultime.

« James Tavernier et Borna Barisic se complètent si bien. Combien de fois avons-nous vu un passage à un autre? La majorité de la largeur des Rangers provient de Tavernier et Barisic. Pour leur permettre de faire cela, il est crucial qu’il y ait des milieux de terrain à remplir.

« Cela a aidé les Rangers à Connor Goldson est confortable pour commencer les mouvements par l’arrière et Filip Helander me rappelle tellement David Weir en termes de sa compréhension du jeu. Tout le monde dit qu’il manque un peu de rythme mais je ne l’ai pas vu faire beaucoup cette saison.

« Mon équipe complète aurait pu être des Rangers! Au milieu de terrain, j’ai choisi Joe Aribo, Steven Davis et Glen Kamara parce que ce qui est flagrant pour moi cette saison, c’est la façon dont les Rangers ont pu contrôler les matchs. Davis et Kamara ont cette connexion. Ryan Jack et Scott Arfield ont vécu une période dans l’équipe où ils ont également été excellents, mais ces trois-là ont été le pilier de la majorité de la saison des Rangers.

« Il n’y a pas moyen d’échapper au fait Odsonne Edouard est le meilleur attaquant de la ligue. J’aurais toujours le meilleur buteur de mon équipe. Ce que fait Alfredo Morelos pour les Rangers est brillant, mais si Edouard faisait partie de cette équipe, les Rangers battraient les équipes 3-0 ou 4-0 chaque semaine.

« Alors il y a Ryan Kent qui est phénoménal – il vous fait quitter votre siège. Ses effectifs ont augmenté saison après saison. Même si l’équipe n’est pas au niveau que nous avons vu au début de la campagne, il reste une menace. Il est tellement à l’aise avec le ballon – c’est comme s’il avait de la superglue dans ses bottes!

« Kevin Nisbet était presque mon attaquant central mais je suis parti avec Martin Boyle. Il a eu des périodes cette saison où il a disputé trois ou quatre très bons matchs puis un ou deux pas aussi bons, mais il revient toujours. Avec son rythme, ses ruses, ses passes décisives et ses buts, il a causé beaucoup de problèmes aux équipes et il donne à mon équipe un bon équilibre. «

















2:08



Martin Boyle a montré sa capacité à la fois à marquer et à devenir fournisseur avec un but et à aider alors qu’Hibernian battait St Mirren en février.



Walker: celtique horrible, les Rangers étonnants

Walker a déclaré: «À 39 ans, je suis étonné par Allan McGregor fitness, agilité et athlétisme. J’étais un attaquant et je savais comment mettre le ballon au fond des filets mais il y a un facteur intimidant en lui. C’est son statut, ce qu’il a fait au cours de sa carrière chez les Rangers et en Écosse, et il le refait à ce stade – ce fut une saison remarquable pour lui.

















0:26



Andy Walker a été impressionné par le magnifique arrêt d’une seule main d’Allan McGregor pour refuser à Leigh Griffiths dans Old Firm de janvier



« Le produit défensif des Rangers cette saison a été étonnant – ils perdent à peine un but, sans parler d’un match. Avec James Tavernier, quelle quantité de produit voulez-vous d’un arrière droit? Je sais que dans cette nouvelle ère du football, il y a une demande pour les arrières latéraux pour se hisser sur le terrain et être presque une option offensive. Lui et Borna Barisic ont montré qu’ils pouvaient le faire.

« Vous avez besoin de leaders et Connor Goldson a été si constant cette saison – il n’a pas manqué une minute. Bien que les Rangers aient eu tellement de succès cette saison, cela a été une saison terrible pour le Celtic mais j’aime Kristoffer Ajer. Ce n’a pas été sa meilleure année, mais il est tellement à l’aise sur le ballon et je le note – ce serait un gros coup de pouce s’il reste au Celtic mais j’ai peur qu’il aille ailleurs.

Image:

Ajer avait été lié à un départ du Celtic en janvier



« J’aime quoi Joe Aribo fait, en particulier dans les zones restreintes avec le ballon. Le faire payer des frais de développement de Charlton est le type d’entreprise que chaque club envisage et je pense qu’il vaut beaucoup d’argent maintenant. La quantité de jeux Steven Davis a contrôlé pour les Rangers a été incroyable. L’autre chose qu’il faut admirer, c’est qu’il compte désormais 126 sélections pour l’Irlande du Nord. Être aussi engagé envers votre équipe nationale et revenir encore et encore et gérer toutes vos demandes au football de club – c’est magnifique.

🚨🟦 Fans des Rangers – vous ne voudrez pas manquer ça! Steven Davis nous parle de la victoire au titre et analyse ses performances cette saison, y compris THAT Rabona contre Ross County🤣👏 pic.twitter.com/uPn6oHfXv9 – Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) 25 mars 2021

« Aussi au milieu de terrain, j’ai choisi David Turnbull parce que c’est quelqu’un qui me met sur le bord de mon siège. Je pense qu’il y a quelque chose de spécial chez lui et le Celtic a un vrai joueur entre les mains. Il devient de plus en plus important dans la façon dont le Celtic joue et il est vital d’avoir une menace de but de la part du milieu de terrain. C’est un pilier qui voudra développer son jeu avec Celtic et un nouveau manager.

« Ryan Kent peut transformer un jeu si rapidement. Il peut être du côté droit, couper et écraser un tir dans le coin gauche et il peut faire la même chose de l’autre côté. Il peut aller dans les deux sens et est si confortable et peut générer autant de puissance avec les deux pieds. Si vous le placez dans le dernier tiers, quelque chose va se passer, et c’est pourquoi il est dans l’équipe.

















6:24



Ryan Kent a marqué des buts cruciaux pour les Rangers cette saison



« Le Celtic a eu une saison pourrie mais Odsonne Edouard est toujours le meilleur buteur en Écosse. Il a toute la capacité, un excellent contrôle rapproché, peut bouger ses pieds si rapidement et heureux d’aller à droite ou à gauche pour obtenir un tir. Je pense qu’il en est un qui va avoir une carrière formidable.

« J’aime la manière Kevin Nisbet s’est installé dans cette équipe Hibs. Il peut enchaîner le jeu, il est bon dos au but, il termine les choses mais peut aussi mettre les choses en place – il est vraiment un joueur d’équipe. Il a également réussi à s’impliquer sur la scène internationale avec l’Écosse et a montré à quel point il pouvait être efficace dans cette équipe à succès des Hibs. «

Qui fait votre XI pour cette année? Utilisez notre sélecteur d’équipe ci-dessous et partagez votre équipe