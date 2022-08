Kripps se retire de la compétition de bobsleigh

L’athlète olympique Justin Kripps prend sa retraite du bobsleigh.

« Seize ans à vivre mon rêve, porter fièrement la feuille d’érable tout en représentant ce grand pays partout dans le monde. Cela a été mon plus grand défi et l’aventure la plus enrichissante de ma vie », a-t-il déclaré. “Je me suis poussé plus loin que je ne le pensais possible et j’ai appris qui j’étais dans le processus. Je ne changerais même pas la pire journée ou la lutte la plus difficile que j’ai eue parce que mes plus grands moments semblaient arriver juste après les moments les plus difficiles. “

Kripps, 35 ans, est né à Hawaï mais a grandi à Summerland. Il s’est joint à Bobsleigh Canada Skeleton en 2008 en tant que freineur et a commencé à piloter en 2010.

Il a participé trois fois aux Jeux olympiques d’hiver.

Il est à égalité pour l’or olympique dans la compétition à deux à PyeongChang, en Corée du Sud, lors des Jeux olympiques d’hiver de 2018.

Kripps et Alexander Kopacz étaient à égalité avec l’équipe allemande de Fransesco Friedrich et Thorsten Margis dans cet événement. Il s’agissait de la deuxième fois dans l’histoire olympique que le Canada était à égalité pour la médaille d’or dans la compétition de bobsleigh à deux.

Aux Jeux olympiques d’hiver de 2022 à Pékin, Kripps et son équipe ont remporté la médaille de bronze dans l’épreuve de bobsleigh à quatre. L’équipe était composée de Ryan Sommer, Ben Coakwell et Cam Stones.

Au cours de sa carrière d’athlète de bobsleigh, Kripps a également reçu 10 Globes de cristal, cinq médailles aux Championnats du monde et 44 médailles en Coupe du monde.

Deux autres membres de son équipe prennent également leur retraite pour le bobsleigh. Sommer, qui a rejoint en 2016 et Stones, qui a rejoint en 2015, s’éloignent également du sport.

