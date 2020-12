Krikey, une société de jeux mobiles en réalité augmentée, s’est emparée de l’écosystème croissant des jeux mobiles en Inde pour offrir aux joueurs indiens son premier jeu, Yaatra. Le jeu est une vitrine de réalité augmentée et permet aux utilisateurs de parcourir le monde réel augmenté à l’intérieur du jeu pour présenter un scénario et un combat super engageants et divertissants. La startup et ses efforts de développement de jeux ont été dirigés par Reliance Jio, qui a dirigé son financement de la série A de 22 millions de dollars (environ Rs 162 crore).

Le jeu Yaatra a fait ses débuts sur l’App Store iOS d’Apple et le Play Store Android de Google, et est disponible au téléchargement pour tous, gratuitement. Le jeu est un titre d’action-aventure, dans lequel les joueurs peuvent se plonger en utilisant la réalité augmentée qui utilise des caméras de téléphone. L’objectif principal est d’utiliser des armes traditionnelles indiennes telles que les chakras, l’arc et les flèches, ainsi que des éclairs et des éclairs, pour affronter une armée de monstres menaçante dans les environs. Le jeu a plusieurs niveaux de combat et de jeu de puzzle, que les utilisateurs peuvent couvrir pour atteindre l’objectif final.

Yaatra by Krikey propose également de nombreux objets de collection dans le jeu et des objets qui peuvent être utilisés pour augmenter les compétences et améliorer le gameplay engageant. Le jeu a été lancé en partenariat avec Reliance Jio, et les utilisateurs du principal opérateur de télécommunications indien bénéficieront d’avantages supplémentaires dans le jeu, tels qu’une fonction d’avatar 3D, des jetons de jeu gratuits pour débloquer des armes et des pouvoirs de personnage, et plusieurs niveaux de jeu. S’exprimant lors du lancement du jeu, les fondateurs de Krikey, Jhanvi et Ketaki Shriram, ont déclaré: «Notre vision avec Krikey est de réunir l’inspiration et la réalité de manière immersive. Avec la réalité augmentée, nous sommes en mesure de faire entrer des mondes fantastiques dans votre maison, directement à travers la fenêtre de votre téléphone mobile. »

Anant Ambani, directeur de Reliance Jio, a également pris la parole à l’occasion. Ambani a déclaré: «Krikey inspirera une génération d’Indiens à adopter la réalité augmentée. Notre vision est d’apporter les meilleures expériences du monde entier en Inde, et l’introduction de Yaatra est un pas dans cette direction. Le jeu en réalité augmentée emmène l’utilisateur dans un monde qui lui est propre, et nous invitons chaque utilisateur Jio et non-Jio à découvrir la RA via Yaatra.

Le jeu est maintenant en direct sur les plates-formes Apple et Google, et représente une étape importante dans la saga du jeu mobile en Inde.

Avertissement:News18.com fait partie de Network18 Media & Investment Limited qui appartient à Reliance Industries Limited qui possède également Reliance Jio.