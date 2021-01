KITZBHEL, Autriche: le skieur autrichien Vincent Kriechmayr a rebondi après deux résultats décevants en descente ce week-end pour remporter lundi un super G de la Coupe du monde masculine.

Kriechmayr n’a pas eu une course propre mais il a chargé tout le long du parcours de Streifalm pour devancer le Suisse Marco Odermatt de 0,12 seconde.

Kriechmayr a signé le meilleur temps lors de l’entraînement final de descente jeudi, mais n’a pas réussi à reproduire la même vitesse dans les courses. Il a terminé neuvième vendredi et 17e dimanche dans les deux descentes, qui ont toutes deux été remportées par le Suisse Beat Feuz.

Feuz était à plus de 2,3 secondes de la tête dans la course du lundi lorsqu’il a raté une porte.

Avec la course reprogrammée à partir de dimanche, les températures étaient nettement inférieures à celles des jours précédents, ce qui a créé une surface plus glacée pleine de bosses. Kriechmayr a maîtrisé les conditions difficiles pour sa septième victoire en carrière, mais première de la saison.

Le résultat l’a propulsé en tête du classement de la discipline, dépassant Aleksander Aamodt Kilde et Mauro Caviezel, tous deux blessés.

Ryan Cochran-Siegle, un autre vainqueur du super-G cette saison, était porté disparu. L’Américain a subi une fracture mineure du cou lors d’un accident en descente vendredi.

Kriechmayr a suivi Caviezel de trois points au classement l’année dernière lorsque la saison a été annulée au milieu de la pandémie de coronavirus.

Son coéquipier autrichien Matthias Mayer s’est classé troisième lundi, à 0,55 de la tête, pour son troisième podium en quatre jours. Christof Innerhofer a suivi Mayer de quatre centièmes de seconde alors que l’Italien terminait quatrième, juste derrière l’Autrichien pour une deuxième journée consécutive.

Alexis Pinturault, qui a manqué les deux descentes ce week-end, a skié en 11e position pour renforcer son avance au classement général.

Kjetil Jansud, qui a remporté la course l’an dernier, a poursuivi sa saison difficile en ne parvenant pas à terminer sa course. Le Norvégien a mal jugé un saut et a manqué de direction pour faire une porte peu de temps après. Au cours du week-end, il s’est classé 18e et 26e dans les descentes.

Dominik Paris a perdu l’espoir d’un autre résultat solide quelques secondes après sa course. L’Italien, qui avait remporté quatre courses à Kitzbhel dans le passé, a glissé dans un virage serré à droite. Il a évité de tomber la main dans la neige mais a été ralenti et a terminé à plus de deux secondes de la tête.

Nils Allgre a eu un accident maladroit qui l’a envoyé à travers deux rangées de filets de sécurité, mais le Français s’est levé et a semblé indemne.

Quelques skieurs moins bien classés n’avaient pas encore commencé leurs descentes.

