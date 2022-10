Kremlin: toute discussion sur l’échange de Griner doit rester confidentielle

MOSCOU (AP) – Mercredi, le Kremlin a laissé la porte ouverte à des pourparlers sur un éventuel échange impliquant la star de basket-ball américaine emprisonnée Brittney Griner, mais a réitéré que de telles discussions devaient rester strictement confidentielles.

Un tribunal russe a rejeté mardi l’appel de Griner contre sa peine de neuf ans de prison pour possession de drogue. Le centre huit fois all-star avec Phoenix Mercury de la WNBA et double médaillé d’or olympique a été condamné le 4 août après que la police a déclaré avoir trouvé des cartouches de vapotage contenant de l’huile de cannabis dans ses bagages à l’aéroport Sheremetyevo de Moscou.

Lorsqu’on lui a demandé si Griner pouvait être libéré dans le cadre d’un échange de prisonniers avec Washington, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes que “nous disons toujours que tout contact concernant d’éventuels échanges ne peut être mené qu’en silence sous un couvercle étanche sur toute information”. .”

L’arrestation de Griner en février est intervenue à un moment de tensions accrues entre Moscou et Washington, quelques jours seulement avant que la Russie n’envoie des troupes en Ukraine. À l’époque, Griner revenait jouer pour une équipe russe pendant l’intersaison de la WNBA.

Le président Joe Biden a déclaré aux journalistes que son administration est en “contact constant” avec les autorités russes sur Griner et d’autres Américains qui y sont détenus. Bien qu’il n’y ait pas eu de progrès pour la ramener aux États-Unis, Biden a déclaré: “Nous ne nous arrêtons pas.”

Lors de son procès, Griner a admis avoir les bidons dans ses bagages, mais a témoigné qu’elle les avait emballés par inadvertance dans sa hâte de prendre son vol et qu’elle n’avait aucune intention criminelle. Son équipe de défense a présenté des déclarations écrites disant qu’on lui avait prescrit du cannabis pour traiter la douleur chronique.

Avant sa condamnation, le département d’État américain a déclaré Griner « détenue à tort » – une accusation que la Russie a fermement rejetée.

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré dans un communiqué que Biden “est prêt à faire des efforts extraordinaires et à prendre des décisions difficiles pour ramener les Américains chez eux”.

En juillet, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré dans une démarche inhabituelle que Washington avait fait une “proposition substantielle” à Moscou pour ramener Griner chez lui, ainsi que Paul Whelan, un Américain purgeant une peine de 16 ans en Russie pour espionnage.

Il n’a pas donné de détails, mais l’Associated Press et d’autres agences de presse ont rapporté que Washington avait proposé d’échanger Griner et Whelan contre Viktor Bout, un marchand d’armes russe qui purge une peine de 25 ans aux États-Unis et qui a une fois gagné le surnom de “marchand de mort”.

The Associated Press