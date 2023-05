Kravitz: Anthony Richardson prend le livre de jeu et le minicamp des Colts – pas encore de cocktail de crevettes

Anthony Richardson n’a pas encore exploré sa nouvelle maison d’Indianapolis, n’a pas eu le cocktail de crevettes à St. Elmo’s ou vérifié l’Indianapolis Motor Speedway ou consommé un filet à Workingman’s Friend.

Il est cependant allé à Walgreens.

« J’ai du savon et du déodorant », disait-il avec un sourire avant le minicamp des recrues samedi après-midi.

Et non, il n’a pas été reconnu. En fait, il n’a pas encore vraiment vécu cette expérience. Les Colts considèrent Richardson comme le successeur, le suivant après John Unitas, Peyton Manning et Andrew Luck, quelqu’un dont le casque ornera un jour l’opulent sanctuaire du propriétaire de l’équipe, Jim Irsay. Mais pour l’instant, la ville commence à peine à connaître le méga-athlète de bientôt 21 ans – ou, comme Irsay l’a prématurément appelé, « un super-héros ».

Il y a une très bonne raison pour laquelle Richardson n’a pas encore fait le tour d’Indianapolis; il est trop occupé à devenir professionnel. Le lendemain du repêchage de la NFL, il a reçu le livre de jeu offensif des Colts, et il y plonge depuis. Il ne l’a pas encore compris – comme il l’a dit, c’est beaucoup plus robuste et complexe que le livre de jeu de l’Université de Floride.

🗣 Les tours sont là ! pic.twitter.com/pxCpCZNY3p — Colts d’Indianapolis (@Colts) 6 mai 2023

Et il ne s’agit pas que de football, bien que Richardson plonge dans son nouveau travail avec beaucoup d’enthousiasme et un sourire perpétuel sur son visage. Il s’agit d’un changement de vie pour un jeune homme qui n’a jamais vécu en dehors de la Floride, où il a grandi et est allé à l’université. La bonne nouvelle est que la famille et les amis prévoient de déménager à Indy et d’aider à garder Richardson concentré et ancré, tout comme la recrue des Pacers Bennedict Mathurin a déplacé sa sœur ici de Montréal.

Encore une fois, il a 20 ans.

« Pas même assez vieux pour boire une bière », a déclaré l’entraîneur Shane Steichen.

Le point étant, soyez patient. Être vraiment patient.

Il est facile de regarder ses vastes compétences et de tomber éperdument. La balle sort de sa main sans effort. Il est bâti comme un tank. Il a dominé la moissonneuse-batteuse, ce qui a particulièrement impressionné son nouveau coéquipier Quenton Nelson, qui a déclaré que la performance de Richardson montrait « à quel point il la prenait au sérieux ».

Irsay n’a rendu aucun service à Richardson lorsqu’il a parlé aux médias à la fin du repêchage, le qualifiant de super-héros et suggérant que même si c’était finalement l’appel de Steichen, il pouvait voir Richardson commencer la saison derrière le centre – ou du moins intervenir au début de la saison – et reprendre la franchise.

Arrêt.

C’est facile de dire: « Eh bien, les Colts vont être moche l’année prochaine, alors qu’est-ce que ça pourrait faire de mal de jeter Richardson dans le grand bain et de le regarder pagayer jusqu’à la rive? »

Il y a un risque ici : et s’il n’est pas tout à fait prêt à nager ?

C’est un travail en cours – oui, un projet.

Même si les Colts veulent amener Richardson sur le terrain et lui donner une formation sur le tas, ils ne veulent pas non plus le ruiner. C’est là que Steichen devra être intelligent et patient, en mettant l’accent sur le patient. Nous ne parlons pas seulement du poste le plus important dans le sport professionnel, nous parlons du plus complexe.

Richardson semble avoir pris un bon départ – Steichen a dit qu’il est un « apprenant visuel » – mais cela va être un processus, et quiconque prétend savoir combien de temps ce processus prendra ment. Cela pourrait arriver rapidement. Cela pourrait arriver en milieu de saison. Cela ne pourrait pas arriver du tout cette saison. Et croyez-moi, Gardner Minshew, qui est le parfait quart-arrière de bridge, ne se retirera pas avec désinvolture et laissera une ouverture à Richardson.

Voici une liste partielle des quarts-arrière bien connus qui n’ont pas joué leur saison recrue: Aaron Rodgers, Philip Rivers, Carson Palmer, Chad Pennington, Daunte Culpepper et, surtout et récemment, Patrick Mahomes. Lamar Jackson a joué avec parcimonie sa saison recrue. Les circonstances étaient différentes pour chacun d’eux, mais le plus important est qu’aucun ne semblait souffrir d’avoir à porter un presse-papiers leur saison recrue.

David Carr a commencé pour les Texans de Houston son année recrue en 2002. Il a été battu, jouant derrière une ligne offensive poreuse qui a cédé 76 sacs. Il n’est jamais devenu le quart-arrière qu’il était censé devenir. N’oubliez pas que les Colts reviennent avec en grande partie la même ligne offensive qui a permis 60 sacs l’an dernier. Certes, leurs quarts-arrières n’étaient pas du genre insaisissable – Matt Ryan a joué effrayé pratiquement toute la saison – mais voulez-vous quand même exposer Richardson au type de pression que nous avons vu l’année dernière?

Et ceux qui ont commencé, ils ont eu leur juste part de bêtisiers. Manning a lancé un record de recrue de 28 interceptions. Les Cowboys de Troy Aikman sont allés 1-15, et bien qu’Aikman ait raté quelques matchs en raison d’une blessure, il n’était pas derrière le centre pour cette seule victoire. Mon histoire préférée concerne John Elway, la perspective la plus fanfaronne depuis toujours, qui a connu une saison recrue misérable. Lors d’un match contre San Diego, il a marché jusqu’à la ligne de mêlée et s’est installé derrière – comprenez-le – son garde, Tom Glassic.

« Mauvais gars, mauvais gars », a crié Glassic.

Ce n’était même pas le pire moment d’Elway. Il ressemblait un peu à un buste tout au long de sa saison recrue, se mettant au banc puis ne revenant dans l’alignement que lorsque Steve DeBerg s’est blessé.

Dieu merci pour le directeur général Chris Ballard et le directeur général adjoint Ed Dodds, qui ont joué le rôle de contrepoints à l’hyperbole d’Irsay. Ballard a dit de ne pas « couronner » Richardson pour l’instant, ajoutant: « Nous ne l’avons pas sélectionné pour ce qu’il est, mais pour ce qu’il pourrait devenir. » Dodds a également été mesuré dans son évaluation, ravi que les Colts aient repêché Richardson mais honnête dans ses questions initiales sur la perspective brute mais qualifiée.

« C’est juste une étude difficile, non? » dit-il après le brouillon. « Treize matchs au total. L’année dernière, je parle de sa deuxième année, il a lancé genre 60 balles. Il n’y a vraiment pas de note précise sur l’échelle pour un gars qui: « OK, il a des traits bleus, mais il n’y a pas de CV. » Puis le tout petit rôle qu’il a (joué), ça a été des montagnes russes toute l’année. Je l’ai regardé quatre ou cinq fois. J’étais un peu en retard. J’étais dur avec lui au début, puis plus je regardais – Chris a frappé dessus – (j’ai vu) l’équilibre… »

Lors du minicamp des recrues de samedi, Steichen se tenait régulièrement à côté et derrière Richardson et a regardé beaucoup de ce qu’il a vu vendredi: lors d’une passe, il a tellement raté que vous avez supposé que le receveur avait emprunté la mauvaise route (ou non). Passe suivante, il a laissé tomber une touche parfaite par-dessus les mains tendues du secondeur, directement dans les mains de son receveur.

Habituez-vous quand il aura l’occasion de jouer. Il y aura beaucoup de moments qui feront trembler la tête, et il y aura des moments où vous vous demanderez comment il n’a pas été sélectionné en premier. Ce sera une expérience exaspérante et, espèrent-ils, finalement satisfaisante.

Si vous êtes fan, soyez patient. (Idem pour les Colts).

Laissez d’abord le jeune homme prendre son cocktail de crevettes, et ensuite nous pourrons parler.

(Photo d’Anthony Richardson travaillant sur son jeu de jambes avec l’entraîneur Shane Steichen pendant le minicamp des recrues : Michael Conroy / Associated Press)