L’événement d’ouverture de la saison de judo 2021 est en cours à Doha: le World Masters, sur invitation uniquement, où les judokas les mieux classés dans chaque catégorie de poids s’affrontent pour la première place.

Notre femme du jour est Distria Krasniqi du Kosovo qui a affronté la championne du monde japonaise Tonaki Funa en finale de la catégorie -48 kg. Elle a remporté l’or en 90 secondes avec deux waza-aris pour un waza-ari-awasete-ippon gagnant du concours. Krasniqi a reçu son troisième titre consécutif de maîtrise des mains du secrétaire général du Comité olympique du Qatar, Jassem Rashed Al Bouinin.

«Je suis très fière de moi parce que dans toutes les compétitions auxquelles j’ai participé au cours des deux dernières années, je suis revenue à la maison avec une médaille», a-t-elle déclaré. «Je suis très heureux et bien sûr je m’entraîne très dur chaque jour et j’ai le meilleur entraîneur et la meilleure équipe. Nous nous soutenons tellement. »

Kim est l’homme du jour

Notre homme du jour était Kim Won Jin de la Corée du Sud – qui a vaincu Yang Yung Wei du Taipei chinois avec un fantastique tani-otoshi pour remporter l’or à -60 kg, son meilleur résultat à ce jour. Les médailles ont été présentées par Husain Al Musallam, directeur général et directeur technique du Conseil olympique d’Asie.

«Dès le premier combat, j’ai combattu un adversaire fort», a déclaré Kim par la suite. «Le champion du monde 2019. Et tous mes concours ont été très difficiles. Je n’ai jamais abandonné et j’ai fait de mon mieux jusqu’à la fin pour pouvoir gagner.

Amandine Buchard remporte l’or

Dans la catégorie des -52 kg, la Française numéro 1 mondiale Amandine Buchard a remporté la médaille d’or en battant la championne du monde 2017 Shishime Ai du Japon. Le vice-président de la Fédération internationale de judo, Obaid Al Anzi a décerné les médailles.

Au niveau des -66 kg, le champion du monde 2015 An Baul a affronté l’Israélien Baruch Shmailov et – il a obtenu la médaille d’or avec une séquence de baisse pour waza-ari. C’était le deuxième titre du World Masters de la Corée – qui lui a été remis par Jean Luc Rouge, secrétaire général de la Fédération internationale de judo.

Chez les moins de 57 kilos, la Japonaise Yoshida Tsukasa a rencontré la Française Sarah Leonie Cysique en finale et a maintenu son adversaire à la victoire, renversant le résultat de leur précédent concours aux Championnats du monde de Tokyo. Habib Sissoko, vice-président de la Fédération internationale de judo a décerné les médailles.

Déménagement du jour

Notre coup du jour était un ippon incroyable de la part du Russe Albert Oguzov contre le Tunisien Fraj Dhouibi.

Quelle incroyable façon de démarrer 2021!