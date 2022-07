Kraken, un échange de crypto américain, est soupçonné d’avoir enfreint les sanctions

Kraken, l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde, fait l’objet d’une enquête fédérale, soupçonné d’avoir violé les sanctions américaines en permettant aux utilisateurs en Iran et ailleurs d’acheter et de vendre des jetons numériques, selon cinq personnes affiliées à la société ou au courant de l’enquête.

Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor enquête sur Kraken depuis 2019 et devrait imposer une amende, ont déclaré les personnes, qui ont refusé d’être identifiées par crainte de représailles de la part de l’entreprise. Kraken serait la plus grande entreprise de cryptographie américaine à faire face à une action coercitive de l’OFAC Sanctions contre l’Iran, que les États-Unis ont imposée en 1979, interdisant l’exportation de biens ou de services à des personnes ou des entités dans le pays.

Le gouvernement fédéral a de plus en plus réprimé les sociétés de cryptographie, qui sont peu réglementées, à mesure que le marché des monnaies numériques s’est développé. Tether, une société stablecoin, était une amende par la Commodity Futures Trading Commission pour des déclarations inexactes sur ses réserves l’année dernière, tandis que le ministère de la Justice a porté des accusations de délit d’initié ce mois-ci contre un ancien employé de Coinbase, le plus grand échange de crypto américain.