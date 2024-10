Kraken nomme Jordan Eberle capitaine de l’équipe

Jordan Eberle admet qu’on ne lui a pas offert beaucoup de conseils lorsque son directeur général et entraîneur-chef lui a secrètement dit qu’il avait été nommé deuxième capitaine de l’histoire du Kraken.

Eberle, 34 ans, aujourd’hui âgé de 15 ansème saison dans la LNH, a été capitaine adjoint au hockey junior majeur avec les Pats de Regina et très tôt avec les Oilers d’Edmonton et pendant trois saisons avec le Kraken, mais n’avait jamais porté de « C » à quelque niveau que ce soit. Ainsi, il a été agréablement surpris lorsque le directeur général Ron Francis et l’entraîneur-chef Dan Bylsma l’ont convoqué pour une réunion dimanche matin pour lui dire qu’il avait été nommé pour combler un poste de capitaine vacant sur lequel le monde du hockey spéculait, le Kraken étant le seul de la LNH. il en manque toujours un à l’équipe.

« Ron et Dan m’ont dit que j’allais porter le ‘C’ cette année – et que je garderais le silence », a déclaré Eberle après l’ouverture de la saison de mardi, provoquant les rires des membres des médias rassemblés.

C’est ce qu’il a réussi à faire pendant les 48 heures suivantes, tout comme ses coéquipiers après avoir été informés de la décision lundi matin, et leur silence a constitué un moment surprenant et spécial pour les fans lors des cérémonies d’avant-match de mardi après-midi, car Eberle était le dernier joueur du Kraken. introduit.

Les fans avaient déjà vu les quatre remplaçants révélés – les titulaires Adam Larsson, Jaden Schwartz, Yanni Gourde et le nouveau Matty Beniers – avant que le tour d’Eberle ne vienne. Et une fois qu’Eberle a effectivement été officiellement déclaré nouveau capitaine d’une équipe qui n’en avait plus depuis l’échange de Mark Giordano à Toronto en mars 2022, la foule de 17 151 personnes de la Climate Pledge Arena a éclaté.

«J’ai évidemment été très honoré», a déclaré Eberle après avoir récolté une passe décisive lors de la défaite 3-2 de mardi contre les Blues de St. Louis. « Être capitaine dans cette ligue, c’est assez spécial. »

L’annonce de son nouveau poste de capitaine a couronné un week-end chargé pour Eberle. La veille, il avait accepté de passer une partie de son samedi matin aux côtés du directeur général Ron Francis, co-animant une séance de questions-réponses en ligne exclusive avec les membres d’abonnement Kraken.

À ce stade de sa carrière dans la LNH, Eberle en est venu à apprécier de tels échanges avec les personnes qui se sont tenues derrière son équipe depuis les tribunes, tout comme il essaie de le faire dans le vestiaire, sur le banc et en jouant aux côtés de ceux qui portent son même uniforme. uniforme.

« C’est toujours agréable d’interagir avec eux », avait déclaré Eberle lundi à propos de la rencontre. « Ce sont les gens qui applaudissent et ceux qui font du bruit dans les gradins – ceux qui nous poussent à gagner des matchs de hockey. »

Et c’est cette attention aux détails hors glace, en plus de la volonté d’Eberle de gagner des matchs sur la glace – marquant certains des plus grands buts de l’histoire de la franchise – qui ont fait de lui le choix naturel pour remplir le rôle de capitaine.

« Je n’ai que de bonnes choses à dire sur Seattle, la ville et les fans », a déclaré Eberle. «Je l’ai mentionné à plusieurs reprises. C’est la raison pour laquelle j’ai signé ici. Ma famille l’adore. Dès le premier jour, évidemment, comme les choses ne se passaient pas très bien lors de notre saison d’expansion, ils étaient derrière nous.

Eberle, cette saison d’expansion a décroché le premier tour du chapeau de l’histoire de la franchise, l’un des deux seuls réussis par un joueur du Kraken à ce jour. La saison suivante, il a sans doute marqué le plus gros but de l’histoire de la franchise, vainqueur en prolongation lors du quatrième match du premier tour des séries éliminatoires contre le Colorado, qui a finalement fait basculer la série en faveur du Kraken.