Krafton affirme qu’il n’a pas acheté Tango Gameworks à Microsoft pour faire du profit : « Nous ne pensons pas que Hi-Fi Rush 2 va nous faire gagner de l’argent »

L’éditeur de PUBG, Krafton, a regretté de ne pas avoir acheté Tango Gameworks à Microsoft parce qu’il se soucie de faire du profit, le PDG Changhan Kim admettant « nous ne pensons pas que Hi-Fi Rush 2 va nous faire gagner de l’argent ».

Kim a dit Développeur de jeux Krafton a décidé de sauver le studio après l’annonce de sa fermeture par Xbox, car il se soucie de l’héritage et de permettre à la créativité de s’épanouir dans l’industrie du jeu vidéo. Cela arrive malgré le fait que Tango Gameworks, développeur de The Evil Within et Ghostwire: Tokyo aux côtés de Hi-Fi Rush, n’ait pas eu de « grand succès » avec ses jeux.

« Nous voulions préserver leur héritage », a déclaré Kim. « Même si leurs jeux n’ont pas rencontré un grand succès, nous avons vu de nombreuses créations qui méritaient d’être poursuivies. C’est pourquoi nous avons voulu travailler avec cette organisation. »

Nous ne pensons pas que Hi-Fi Rush 2 va nous rapporter de l’argent, pour être franc.

Il a poursuivi : « Nous essayons d’élargir notre gamme de produits et Tango Gameworks entre en jeu. [there]. Nous ne pouvons pas acquérir Tango Gameworks en nous basant sur leurs finances ou leurs chiffres, n’est-ce pas ? Nous ne pensons pas que Hi-Fi Rush 2 va nous faire gagner de l’argent, pour être franc.

« Mais cela fait partie de notre démarche. Nous devons continuer à essayer dans un esprit de défi. Tango Gameworks est créatif. Ils veulent essayer quelque chose de nouveau, et nous voulons en faire plus. [Making] « Le jeu vidéo est une industrie qui a du succès ou de l’échec, et c’est une prise de risque. Mais avoir plus de projets en lice est en fait un moyen d’atténuer les risques, car l’un d’entre eux pourrait bien fonctionner. »

Selon Kim, les précédents jeux de Tango Gamework « n’étaient peut-être même pas rentables » et l’accord d’acquisition du studio n’était « ni trop cher, ni bon marché non plus ». Les chiffres définitifs ne peuvent être partagés avant que l’accord ne soit conclu, mais « le montant en dollars n’était pas vraiment important pour Microsoft », a-t-il déclaré.

Captures d’écran de Hi-Fi Rush

Krafton a annoncé son intention de racheter Tango Gameworks le 13 août, trois mois après que Microsoft a annoncé sa fermeture, ainsi que d’autres studios et des licenciements. Cependant, seule la propriété intellectuelle de Hi-Fi Rush a été reprise avec Tango Gameworks.

Kim a expliqué que la société savait que la priorité des fans était de proposer des produits Hi-Fi et qu’elle ne voulait pas trop en rajouter et compliquer les choses. Cela aurait ralenti les choses et aurait aggravé le stress des employés déjà « anxieux ».

« Parce que les fans de Hi-Fi Rush veulent vraiment voir des suites, nous avons négocié avec la société mère de Tango Gameworks pour acquérir également cette propriété intellectuelle », a-t-il déclaré. « Nous voulions nous assurer que l’accord soit conclu rapidement pour minimiser cet écart [employees’ careers] » . «

Si nous devions acquérir toutes les propriétés intellectuelles, je pense que cela compliquerait trop l’affaire.

Kim a ajouté : « Si nous devions acquérir toutes les licences, je pense que cela compliquerait trop l’affaire. Krafton est une assez grosse entreprise, mais Microsoft est très compliqué. Nous voulions aider l’équipe à continuer de développer ses jeux, et en particulier Hi-Fi Rush. Quand je pense à nos fans, je pense que ce qui les intéresse vraiment, ce sont les suites de Hi-Fi Rush. »

Hi-Fi Rush semble avoir été un véritable succès pour Tango Gameworks, brisant le moule de ses racines de jeu d’horreur en tant que jeu d’action rythmique coloré. « Hi-Fi Rush marche au rythme de son propre tambour avec une animation époustouflante, des personnages attachants et une action rythmique élégante qui sont tout sauf monotones », a déclaré IGN dans notre test 9/10.

Microsoft a également déclaré que le jeu était un succès, bien qu’il ait abandonné le jeu sans aucune promotion. Le dirigeant de Microsoft, Aaron Greenberg, a déclaré que le jeu « était un succès retentissant pour [Xbox] et [its] « Les joueurs dans toutes les mesures et attentes clés », a-t-il déclaré. Il a déclaré que Microsoft « ne pouvait pas être plus heureux de ce que l’équipe de Tango Gameworks a livré » lorsqu’il a atteint deux millions de joueurs après un mois et a reçu les éloges des critiques.

Mais un peu plus d’un an plus tard, le studio a été fermé. « C’est ainsi que cela se termine », a écrit John Johanas, directeur créatif de Tango Gameworks et directeur de Hi-Fi Rush, sur X/Twitter« Malheureusement, je n’ai pas les mots pour l’exprimer. Mais au moins, merci à tous ceux qui nous ont soutenus. »

Krafton a néanmoins maintenu le studio en vie et a fait venir environ 50 des 100 employés. On ne sait pas exactement pourquoi les 50 employés restants n’ont pas rejoint Krafton, mais il est possible qu’ils aient déjà trouvé un emploi ailleurs, la fermeture du studio ayant été annoncée trois mois plus tôt.

Kim a clairement indiqué que Krafton n’avait pas l’intention de réduire le nombre de ses employés et a même suggéré qu’une expansion était envisagée.

Ryan Dinsdale est un journaliste indépendant d’IGN. Il parle de The Witcher toute la journée.