Kraft Heinz se tourne vers les gadgets et la nostalgie pour faire revivre ses marques « poussiéreuses »

Oscar Mayer. Velveeta. Capri Soleil. Le PDG de Kraft Heinz, Miguel Patricio, admet : Certains des produits emblématiques de l’entreprise étaient devenus “un peu poussiéreux”.

“Pendant un moment, nous nous sommes excusés des marques que nous avions”, a déclaré Patricio à CNN Business. “Nous nous sommes distraits en pensant que l’avenir était de lancer de nouvelles petites marques, des marques de niche.”

Récemment, “nous nous sommes arrêtés et avons dit, revenons” à l’essentiel, a déclaré Patricio. « Soyons fiers des marques que nous avons. Parce qu’ils sont incroyables.

Plus de la moitié des activités de Kraft Heinz proviennent de huit marques seulement – les trois susmentionnées, plus Kraft Mac and Cheese, Philadelphia Cream Cheese, Heinz, Lunchables et Ore-Ida. Ils ne semblent peut-être pas glamour, mais ce sont les marques mêmes sur lesquelles la société mise dans ses efforts de plusieurs années pour redresser le cinquième plus grand conglomérat mondial d’aliments et de boissons.

Les aliments transformés sont “où l’industrie fait son argent”, a déclaré Alexia Howard, analyste senior couvrant US Food chez Bernstein. “C’est traditionnellement ce qui fonctionne dans les aliments emballés.”

Kraft Heinz a donc retravaillé son portefeuille pour réduire son activité de noix et de fromages plus sains et se concentrer sur les icônes transformées, en les mettant au premier plan dans des campagnes de marketing flashy, voire loufoques, qui ont capté l’attention des médias sociaux. (Considérez la boîte Velveeta de huit pieds de long qui est apparue dans Central Park à New York.) Mais cette stratégie n’est pas sans risque, d’autant plus que les consommateurs ont tendance à privilégier des options plus saines.

Pour Kraft Heinz, qui compte sur Patricio pour effectuer un retour, il y a beaucoup en jeu.

Kraft et Heinz ont uni leurs forces en 2015, un accord orchestré par les propriétaires de Heinz à l’époque, Berkshire Hathaway de Warren Buffet et la société d’investissement 3G Capital. Au début, les investisseurs étaient optimistes, soutenus par le succès de 3G dans l’utilisation de fusions pour créer des conglomérats puissants, comme Restaurant Brands International (QSR), propriétaire de Burger King et Tim Hortons. Mais dans ce cas, la formule gagnante est tombée à plat. Après quelques années, l’entreprise a commencé à perdre de la valeur, rapidement.

Les critiques ont déclaré qu’une stratégie de réduction extrême des coûts étouffait l’innovation. Et en 2019, la société a révélé que la Securities and Exchange Commission enquêtait sur ses pratiques comptables. Il a réduit la valeur de ses marques Kraft et Oscar Mayer de 15 milliards de dollars, a enregistré une perte de 12,6 milliards de dollars pour le quatrième trimestre de 2018 et a dû réviser ses états financiers antérieurs et payer plus tard des millions de dollars dans le cadre d’un règlement.

Même le vénérable Harvard Business Review a pesé de sévères critiques. “Alors que les investisseurs étaient avides de croissance, la 3G n’a pas pu changer les marques héritées de Kraft Heinz assez rapidement pour répondre à la demande des consommateurs pour des produits de marque maison plus sains, plus frais et, dans certains cas, moins chers”, a proclamé un article de 2019 dans le magazine. “Alors que Jell-O, Kool-Aid et Velveeta étaient empilés sur des étagères, les plaques tectoniques de la nourriture en grande quantité se déplaçaient sous les pieds de Kraft Heinz, et ils ne pouvaient pas s’adapter assez vite.”

Entrez la nouvelle direction.

En 2019, alors que l’entreprise était en crise, Patricio a rejoint Kraft Heinz en provenance d’Anheuser Busch InBev (BUDFF). Étant donné que 3G Capital avait également géré l’énorme fusion d’AB InBev en 2008, cette connexion a déclenché la sonnette d’alarme pour certains. “Tout le monde était comme, ‘Oh, mon Dieu, est-ce que ça va vraiment marcher?'”, a déclaré Howard.

“Il avait une tâche monumentale quand il est arrivé”, a-t-elle noté. Les actions de la société avaient fortement chuté, les ventes s’effondraient et la confiance des investisseurs était faible.

Aujourd’hui, les actions de Kraft Heinz valent environ 37 dollars chacune, une amélioration par rapport à ses creux d’environ 22 dollars en 2020, mais loin de son sommet de près de 100 dollars par action en 2017. Au troisième trimestre de cette année, les ventes nettes ont atteint 6,5 milliards de dollars, soit 2,9 % d’augmentation par rapport à l’année précédente.

“Il y a trois ans, notre entreprise était au plus bas”, a déclaré Patricio lors d’une conférence Bernstein en juin. “Aujourd’hui, nous sentons que nous sommes une bonne entreprise.”

Mais cela ne suffit pas. « Nous pensons que nous pouvons être formidables. Et pour être grand, c’est un jeu très différent », a-t-il déclaré.

Patricio a rationalisé les opérations, investi dans l’amélioration de la chaîne d’approvisionnement et intensifié la publicité. Il a également fait quelques potentiellement modifications risquées du portefeuille de l’entreprise.

Pour se concentrer sur les catégories principales, Patricio a commencé à éliminer les divisions.

En 2020, Kraft Heinz a annoncé la cession de son activité de fromage naturel. L’année suivante, il a dit la même chose de Planters, faisant ses adieux à l’emblématique M. Peanut.

Cette décision peut sembler un casse-tête, car les noix et le fromage naturels sont plus facilement positionnés comme des aliments sains que les viandes et le fromage transformés. Mais ils sont également difficiles à différencier des concurrents.

Le fromage naturel et les noix ne correspondaient pas à “notre stratégie pour l’avenir”, a déclaré Patricio à CNN. “Ce n’est pas… d’où viendrait la croissance.”

Ces deux catégories sont particulièrement exposées aux marques de distributeur ou aux marques de distributeur, a-t-il déclaré, et les experts sont d’accord. Les acheteurs sont «très axés sur les prix» lorsqu’il s’agit de ces articles, a déclaré Daniel Hooker, maître de conférences en économie appliquée à l’Université Cornell avec une expertise en gestion de l’industrie alimentaire.

Et la concurrence est particulièrement féroce en ce moment, car les consommateurs s’intéressent de plus en plus aux marques maison alors que les prix des épiceries montent en flèche. Les fluctuations des prix des ingrédients peuvent réduire les coûts, en particulier dans ces catégories.

Vendre ces marques “nous ont énormément aidés”, a déclaré Patricio.

Le portefeuille actuel de Kraft Heinz est moins susceptible de faire face à la concurrence des marques génériques, a noté Hooker. Heinz Tomato Ketchup est de loin la marque leader dans cette catégorie, et “il n’y a pas vraiment d’équivalent de marque privée de Capri Sun”, a-t-il noté.

“La meilleure façon de rivaliser avec les marques de distributeur est d’avoir des marques très fortes”, a déclaré Patricio. « Ils jouent vraiment un rôle dans le cœur des consommateurs. Nous avons donc plus de fidélité.

Pour cette raison, Kraft Heinz s’est penché sur la promotion de ses marques héritées – et avec un marketing parfois scandaleux. Selon les mots de Patricio, “nous devons être créatifs et faire parler les consommateurs de ces marques”.

Dans le cas de Velveteta, Kraft Heinz s’est associé à une chaîne de steakhouse pour vendre des martinis Velveeta et a créé un vernis à ongles sur le thème de Velveeta, en plus de peaufiner le logo de la marque de fromage fondu.

D’autres marques de Kraft Heinz ont également utilisé des campagnes de marketing accrocheuses. Au cours de l’été, Oscar Mayer a présenté le “cold dog”, un popsicle qui a le goût d’un hot-dog. L’article a été vendu pendant une durée limitée dans les magasins Popbar de quelques villes. Kraft Real Mayo s’est associé à Juicy Couture pour créer des survêtements. Le pantalon dit “Smooth” à l’arrière.

Des efforts comme ceux-ci augmentent la notoriété de la marque, aident à créer du buzz en ligne et attirent l’attention des médias. Les marques de Kraft Heinz sont désormais présentes sur des plateformes de jeux comme Roblox, en plus des canaux de médias sociaux et d’autres plateformes. Dans sa discussion sur les résultats du troisième trimestre de l’entreprise, Patricio a noté que six des campagnes de l’entreprise cette année ont recueilli plus d’un milliard d’impressions gagnées chacune, se référant aux vues reçues par la couverture médiatique des promotions.

Dans un paysage médiatique en évolution rapide, il faut “beaucoup plus de travail et de personnes pour atteindre les consommateurs”, a-t-il déclaré. a déclaré à CNN.

Mais des promotions intelligentes pourraient ne pas suffire à convaincre les consommateurs d’opter pour les produits hautement transformés de Kraft Heinz.

L’un des moyens d’atteindre les consommateurs soucieux de leur santé sans remanier les marques principales consiste à établir des partenariats avec des entreprises extérieures. Récemment, Kraft Heinz a commencé à travailler avec NotCo, qui fabrique des produits laitiers et des protéines à base de plantes. L’acquisition d’une entreprise coûterait cher, a noté Patricio, donc un partenariat était la voie à suivre.

Patricio semble se pencher sur les partenariats, a déclaré Howard. Pour lui, ils “pourraient être le moyen d’exploiter certains de ces changements plus importants et plus perturbateurs qui vont frapper l’industrie” dans les années à venir.

Kraft Heinz a déclaré en octobre que le premier produit de la coentreprise, des tranches de fromage américain à base de plantes, avait été lancé sur un marché test.

La société a également apporté des changements plus substantiels à certains produits dans le but de les rendre plus sains : une publicité récente, qui déplore les malheurs de « l’âge adulte », fait la promotion du ketchup sans sucre ajouté de Heinz. Au cours de l’été, la société a déployé une formule à teneur réduite en sucre pour Capri Sun. Le macaroni au fromage Kraft est fabriqué sans arômes, colorants ou agents de conservation artificiels et est disponible en variétés sans gluten et à grains entiers.

“C’est définitivement une tendance dans le monde d’avoir des aliments plus sains, et nous devons en faire partie”, a déclaré Patricio. “Nous devons nous adapter .. et nous l’avons fait.”

Même avec des changements d’ingrédients et des poussées marketing, cependant, il y a une limite au nombre d’ajustements que l’entreprise peut faire sans modifier fondamentalement les produits.

“Certaines de ces marques ne peuvent que les rendre tellement plus saines, avant qu’elles ne cessent d’être les produits qu’elles sont”, a déclaré Cornell’s Hooker. “Vous arrivez à un point où vous ne pouvez plus faire grand-chose.”

Pour l’instant, les choses semblent fonctionner, a noté Howard, l’analyste alimentaire. « Trois ans plus tard… il fait réellement avancer les choses dans la bonne direction.