Kraft Heinz rappelle les boissons contaminées Capri Sun Wild Cherry

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Ce n’est pas la première fois que les boissons de l’entreprise sont rappelées. L’année dernière, Kraft Heinz, dont le siège social est situé à Chicago et à Pittsburgh, a exhorté les consommateurs à ne pas boire certaines boissons en poudre Country Time Lemonade, Arizona Tea et Kool-Aid Tropical Punch aux États-Unis et au Canada après que de petites particules de métal et de verre aient été mélangées dans les produits lors de la production. L’entreprise a découvert la contamination lors d’un examen interne dans l’une de ses usines.