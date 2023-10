CHICAGO — Kraft Heinz double sa place dans la catégorie de la cuisine mexicaine et a élargi son partenariat avec Taco Bell en devenant le principal fabricant de produits de vente au détail de marque Taco Bell. Les produits peuvent inclure des sauces, des kits de dîner tacos, entre autres.

Grâce à ce partenariat élargi, Kraft Heinz amènera Taco Bell sur de nouvelles chaînes, a déclaré Kraft Heinz. De plus, le partenariat permettra aux entreprises d’offrir aux consommateurs des expériences de restaurant Taco Bell dans le confort de leur foyer.

Kraft Heinz a également déclaré que le partenariat ciblerait de nouveaux investissements tels que de nouveaux graphiques sur les produits de vente au détail de marque Taco Bell, entre autres initiatives de marketing en magasin.

« Alors que nous poursuivons notre voyage pour diriger l’avenir de l’alimentation ici chez Kraft Heinz, nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat avec Taco Bell en tant que principal fabricant de produits de vente au détail de marque Taco-Bell, étendant la marque à davantage de canaux », a déclaré Danielle. Coopersmith, directeur associé de l’élévation du goût chez Kraft Heinz. « Nous savons que les consommateurs sont impatients d’apporter chez eux les expériences de restauration qu’ils connaissent et aiment, et ce partenariat nous aidera à y parvenir en favorisant une plus grande croissance et une plus grande innovation pour la marque, en donnant aux consommateurs la chance de créer et de profiter de leurs propres expériences Taco Bell. .»