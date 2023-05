Kraft Heinz dévoile le distributeur de sauce personnalisable Remix pour les restaurants

Le propriétaire d’Oscar Mayer est au milieu d’un revirement après que l’accent mis par son ancienne direction sur la réduction des coûts ait entraîné une érosion des ventes en Amérique du Nord. Ses problèmes ont culminé en 2019 lorsqu’il a révélé 16,6 milliards de dollars de dépréciations sur des marques emblématiques, telles que Cool Whip et Kraft, et une enquête de la SEC sur sa comptabilité.

« Nous avons fait ce voyage pour faire de l’innovation le principal moteur de croissance de notre entreprise », a déclaré Kleinerman. « Pour ce faire, nous savions que nous devions fonctionner différemment que par le passé, penser plus grand, être plus centrés sur le consommateur. »

La société a créé le Heinz Remix en seulement six mois, avec l’aide de Microsoft, d’ingénieurs en appareils et de développeurs de l’Internet des objets.

Alan Kleinerman, responsable des perturbations chez Kraft Heinz, a déclaré à CNBC que sa combinaison préférée est la vinaigrette ranch, avec une forte dose de jalapeno et une infusion plus légère de chipotle fumé. Mais un cheval noir – le ketchup à la mangue – a généré le plus de buzz autour du bureau de Kraft Heinz récemment, a-t-il déclaré.

Pour faire une sauce personnalisée, les consommateurs utiliseront l’écran tactile pour sélectionner une base de ketchup, ranch, sauce 57 ou sauce barbecue ; ajouter des « exhausteurs » qui incluent le jalapeno, le chipotle fumé, le buffle et la mangue ; et définissez l’un des trois niveaux d’intensité.

Hall a déclaré que la société travaillait toujours sur le modèle commercial spécifique du Heinz Remix. Il examine également comment le distributeur pourrait être utilisé pour les commandes au volant, a-t-il déclaré. Mais la machine nécessite plus de temps et d’efforts que de jeter une poignée de paquets de ketchup dans un sac à emporter, ce qui posera probablement un défi pour les voies de service au volant axées sur la vitesse.

« Nous sommes très, très clairs que les services hors domicile et la restauration nous donnent l’occasion de tester, d’apprendre, de comprendre et de créer des tendances bien plus tôt que nous ne l’avons fait historiquement », a déclaré Peter Hall, responsable de Kraft Heinz de son Nord Division de la restauration américaine.

La machine, appelée Heinz Remix, est le dernier exemple de Kraft Heinz se penchant sur son segment hors domicile pour augmenter ses ventes. La société a élargi la distribution dans les aéroports, lancé une version de luxe de sa mayonnaise pour les chefs et reformulé ses Lunchables afin qu’ils puissent être servis dans les écoles. Au premier trimestre, la division nord-américaine des services alimentaires de Kraft Heinz a enregistré une croissance des ventes de plus de 25 %.

Bien que le Heinz Remix soit nouveau, son design semble familier, grâce à sa ressemblance avec le Coca Cola Machine de freestyle, qui a été lancée il y a près de 15 ans.

Aujourd’hui, les distributeurs de boissons à écran tactile de Coke se trouvent dans plus de 50 000 emplacements, y compris McDonalds Restaurants, AMC salles de cinéma et Cible magasins. Les commandes personnalisées préférées des clients de Appareils de style libre ont inspiré le géant des boissons à introduire de nouvelles boissons en bouteille, telles que Sprite Cherry et Coke with Cherry and Vanilla.

« Ils ont montré la puissance de l’itération et de l’innovation en recevant des commentaires », a déclaré Kleinerman à propos de Coca-Cola.

Mais il a ajouté que les consommateurs et les opérateurs de services alimentaires étaient la principale source d’inspiration pour le Heinz Remix.

« Je pense qu’il est assez facile d’établir des parallèles, mais c’était une opportunité née des idées originales qui se sont présentées et de notre désir de vraiment changer et de tirer parti de l’expérience que les consommateurs ont aujourd’hui », a déclaré Kleinerman à CNBC.

Les clients ont demandé à Kraft Heinz des condiments plus épicés ou qui mélangent sucré et salé, tandis que les restaurateurs ont dit à l’entreprise qu’ils voulaient plus de variété, selon Kleinerman.

Comme Coca-Cola, Kraft Heinz prévoit également d’utiliser les données de son distributeur de sauce pour décider quels nouveaux produits lancer dans les épiceries. L’espoir est que le Heinz Remix conduira à de nouveaux produits que les clients veulent réellement, plutôt qu’à ceux qu’ils disent vouloir, mais qu’ils n’achètent jamais.

Ces dernières années, Heinz a déjà lancé un certain nombre de condiments inspirés de la combinaison de ses sauces les plus populaires, notamment « mayochup », « kranch » et « buffaranch ».