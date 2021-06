KPMG Women’s PGA : Nelly Korda réussit les six derniers trous pour prendre la tête à mi-chemin à Atlanta | Actualités golfiques

1:20



Nelly Korda a produit un incroyable résultat de six birdies pour se hisser en tête à mi-chemin du championnat PGA féminin KPMG à Atlanta.

Korda était déjà à trois sous pour son deuxième tour après 12 trous avant de prendre la tête avec un style spectaculaire, son birdie au quatrième entamant une série de six d’affilée qui totalisait 63 et un coup d’avance sur la leader de la nuit Lizette Salas.

Charley Hull a souffert d’un pilote errant au cours de la seconde moitié de sa manche, mais a réussi un birdie, un birdie pour sauver un 71 qui la voit entrer dans le week-end à six coups du rythme, tandis que ses collègues stars de la Solheim Cup Celine Boutier et Madelene Sagstrom sont en excellentes positions après 36 trous.

Mais Korda a fait la une des journaux après sa remarquable récupération d’un boguey à son trou d’ouverture, ce qui aurait pu la faire penser davantage à survivre à la coupe plutôt qu’à monter un sérieux défi pour la tête.

La n ° 2 mondiale et favorite d’avant le tournoi après avoir décroché son deuxième titre de la saison sur le circuit de la LPGA lors du Meijer LPGA Classic de la semaine dernière, a réussi des oiselets 11, 14 et 17 et en a remporté un autre au deuxième avant de terminer en tribune.

Korda a réussi un birdie sur les six derniers trous pour courir à 11 sous

La course de Korda a commencé par un putt de 20 pieds pour un deux au quatrième, et elle est arrivée à quelques centimètres de frapper le trou avec son coup de départ au court septième alors que sa salve de six oiseaux l’a propulsée en tête du 11 sous le par.

« Je suppose que je viens de perdre connaissance », a déclaré Korda lorsqu’on lui a demandé ce qui l’avait inspirée à mettre sur pied un tour d’une telle qualité. « Le quatrième, j’ai frappé une flèche sur la goupille, je l’ai volé un peu, j’avais probablement environ 20 pieds et je me suis glissé du côté gauche.

« Au trou suivant, j’avais un bois de sept et j’ai en fait sorti pour l’aigle, puis je l’ai frappé sur le green avec mon bois de sept et j’ai également raté mon putt d’aigle.

« Ensuite, j’ai frappé un fer cinq en septième et c’était assez proche. J’avais probablement cinq pieds de descente, j’ai roulé celui-ci, et j’en ai eu un long sur le green suivant – je ne sais même pas à quelle distance c’était ! Ensuite, sur le dernier trou, c’était un pitching wedge contrôlé, et je l’ai juste frappé sur la goupille.Probablement avait un huit pieds en bas de la colline de gauche à droite.

« C’est bien quand tu es au top de ta forme et que tout se passe bien, mais tu as aussi les montagnes russes ! »

Salas semblait destinée à prendre la tête à mi-chemin lorsqu’elle a réussi trois birdies consécutifs au tournant pour atteindre 10 sous, mais elle a clôturé avec huit pars consécutifs pour renvoyer un 67 sans bogey, ce qui était suffisant pour s’assurer une place dans le dernier groupe de samedi avec Korda.

Charley Hull a six coups de retard après un 71 erratique

Boutier a rasé neuf coups sur son premier 73 alors que la star française a réussi sept birdies et un aigle au sixième avant de laisser tomber son seul coup d’une superbe journée au huitième pour glisser à sept sous aux côtés de Cydney Clanton et Alena Sharp.

Sagstrom est à six ans après avoir remis un 68 avec cinq birdies, tandis que l’ancienne n ° 1 mondiale Inbee Park, vainqueur de la PGA féminine trois années consécutives de 2013 à 2015, espère tenter un quatrième titre après qu’un 68 l’ait soulevée. à cinq sous avec Hull et l’Allemande Esther Henseleit (68).

Hull n’était qu’à un point après son ouverture de 68, mais les bogeys à 14 et 16 l’ont laissée à un pour la journée jusqu’à ce qu’elle revienne dans les numéros rouges avec des birdies aux deux derniers trous, y compris un superbe coup de départ à trois pieds à le 17.

« J’avais l’impression d’avoir assez bien joué sur les neuf premiers, mais mon pilote ne se comportait pas sur les neuf arrière », a déclaré le joueur de 25 ans. « Mais je vais y travailler un peu. J’ai l’impression d’avoir terminé avec deux bons birdies, donc c’est un peu d’élan pour le week-end.

« Je pense que je l’ai touché dans six bunkers aujourd’hui depuis le tee. Tant que je suis sur de l’herbe, ça va. Je suis un bon joueur de fer, donc tant que je suis sur le fairway ou sur certains de l’herbe, je ferai des birdies. »

La partenaire de jeu de Korda, Georgia Hall, a égalé quatre des birdies de l’Américaine sur les neuf premiers alors qu’elle rebondissait après son premier 75 avec un impressionnant 67 qui l’a hissée à deux sous avec l’Irlandaise Leona Maguire, finaliste de Korda la semaine dernière.

Lydia Ko n’a pas pu suivre le rythme de Korda et Hall alors que la Néo-Zélandaise se dirige vers la seconde moitié du tournoi avec 11 tirs à rattraper après 72s consécutives, tandis que Michelle Wie West a ravi sa légion de fans alors qu’elle suivait un 77 avec un vaillant 69 pour faire la coupe avec rien à revendre sur deux au-dessus du pair.