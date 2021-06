KPMG Women’s PGA : Charley Hull prend l’avantage après quatre-moins de 68 ans à Atlanta | Actualités golfiques

Charley Hull est à un coup de l’avance à Atlanta

Charley Hull s’est donné une excellente plate-forme sur laquelle s’appuyer dans sa quête d’un premier titre majeur alors qu’elle terminait la première journée du championnat PGA féminin KPMG à un coup de la tête.

Hull a réussi un birdie sur trois de ses six derniers trous et a effectué un arrêt par embrayage au neuvième pour clôturer un 68 de moins de quatre, lui laissant un derrière Lizette Salas au Atlanta Athletic Club, tandis que les deux sœurs Korda aimaient encourager les premiers jours.

Jessica Korda, jouant aux côtés de Hull, a débuté avec un solide de moins de 69 ans, avec sa jeune sœur Nelly tirant un 70, mais ce fut une journée difficile pour les compatriotes de Hull Georgia Hall et Mel Reid tandis que Dame Laura Davies, qui a remporté l’événement pour le deuxième fois il y a 25 ans, a lutté pour un 77.

Salas dormira en tête pendant la nuit après avoir remis un 67 sans bogey, Hull s’adjugeant la deuxième place après son impressionnante série de birdies au cours de la seconde moitié de son tour.

Hull a commencé avec un birdie au 10e pour terminer par un six au 12e par cinq, et elle était un sous pour la journée avec six à jouer avant les birdies au quatrième, cinquième et huitième lui ont donné la chance d’égaler le premier plomb rond.

Hull a tiré une ouverture de quatre sous 68

La joueuse de 25 ans a bloqué son dernier entraînement dans le sable, puis a dépassé son approche dans le piège arrière, mais après avoir éclaboussé à 10 pieds, Hull a effectué un putt confiant pour rester à quatre sous la normale.

« J’ai joué assez solide », a déclaré la star de la Solheim Cup. « J’ai l’impression d’être dans un bon espace de tête à la minute, juste là-bas en train de m’amuser. J’aurais pu être plus bas, mais j’ai aussi réussi de bons putts. C’était bien.

« En fait, je ne me souviens pas de grand-chose de mon tour, je me sentais juste assez concentré. Je n’étais même pas sûr de mon score jusqu’à ce que je regarde un classement. Le principal pour moi était probablement mon arrêt par le dernier. J’ai poussé mon coup de départ avec mon bois à trois, et j’ai eu beaucoup de mal avec mes bunkers cette année.

« En fait, j’ai touché un assez bon bunker de fer tiré dans le green, c’était juste un peu trop plat, c’était un peu comme une rampe de lancement donc ça a volé, puis j’étais sur une pente descendante sur une épingle à petit côté et j’ai j’étais assez content de ça. »

Hull apportera désormais des « ondes positives » au deuxième tour avec sa partenaire de jeu Jessica Korda, qui a mélangé cinq oiselets avec deux bogeys pour terminer la journée juste devant la leader de Race to CMS Globe, Nelly, qui l’a couronnée 70 avec un putt monstre pour birdie au 18e.

« C’était un long putt. Je ne sais pas combien de temps exactement, mais c’était bien de terminer sur celui-là », a déclaré Korda, vainqueur du Meijer LPGA Classic la semaine dernière. « Je n’ai pas vraiment fait beaucoup de putts aujourd’hui. J’ai eu quatre birdies au total, deux d’entre eux sont arrivés sur des normales cinq que j’ai atteintes en deux. C’était donc agréable de voir celui-là entrer. »

Nelly Korda a critiqué le rythme de jeu

Korda a également été secouée par le faible rythme de jeu tout au long de son premier tour, et elle était soulagée d’avoir de bonnes amies Lydia Ko et Georgia Hall pour compagnie.

« Je pense que le rythme de jeu a honnêtement joué un grand rôle », a ajouté Korda. « Nous avons attendu sur beaucoup de trous aujourd’hui. À un moment donné, il y avait quatre groupes sur un trou.

« C’était comme si, une fois que nous avions atteint les neuf derniers, nous avons vraiment ralenti. Donc, quand vous attendez beaucoup, j’ai l’impression que vous n’exécutez pas vos tirs aussi bien. Mais j’avais un bon groupe aujourd’hui. Lydia et La Géorgie est géniale et ce sont de bons amis. C’était donc amusant. «

Ko a réussi un tour en 72, mais Hall n’a pas réussi de birdie avant le 18 et a signé un 75, avec Reid un coup meilleur après avoir également réussi un birdie à son dernier trou de la journée.