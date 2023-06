KPMG Women’s PGA Championship: Leona Maguire peut-elle suivre la victoire du circuit de la LPGA avec une percée majeure? | Nouvelles du golf

Leona Maguire fait partie de ceux qui visent une première victoire majeure au championnat féminin PGA de KPMG

Leona Maguire a pour objectif de se battre pour un premier titre majeur au championnat féminin PGA de KPMG après son impressionnante victoire au Meijer LPGA Classic.

Maguire a renversé un déficit de deux coups lors d’une dernière journée palpitante au Michigan, jouant ses six derniers trous en six sous pour clôturer un spectaculaire 64 sans bogey et enregistrer sa deuxième victoire sur le circuit de la LPGA en autant de saisons.

L’Irlandaise avait terminé deuxième de l’épreuve au cours de chacune des deux dernières années, perdant lors d’un barrage en 2022 et mettant fin à deux tirs derrière Nelly Korda en 2021, Maguire étant ravie d’aller mieux et d’ajouter enfin à son décompte de victoires. .

Leona Maguire a réussi un 64 sans bogey pour remporter une victoire en deux coups au Meijer LPGA Classic

« Celui-ci est, je pense, un peu plus doux après avoir été si proche deux années de suite », a déclaré Maguire. « Je sais que beaucoup de gens cette semaine disaient que vous en deviez un, ce cours vous doit quelque chose, tout le reste.

« Mais je suppose que ce n’est pas du golf. Le golf ne fonctionne généralement pas comme ça. Mais c’est bien que tout se soit bien passé pour moi cette semaine. »

Le dernier succès fait suite à une apparition en demi-finale au Bank of Home LPGA Match Play et à une septième place à égalité au Mizuho Americas Open lors de ses deux départs précédents, donnant à Maguire beaucoup de confiance avant le deuxième majeur féminin de l’année.

« Évidemment, remporter ma deuxième victoire est évidemment très agréable, et je vais essayer de me donner la meilleure chance possible dans les majeures restantes cette année. Je ne me suis pas mis la pression cette semaine, donc je ne vais pas le faire cela pour le reste de la saison et profiter de mon golf autant que possible. »

Maguire a déjà rendu visite à Baltusrol avant l’événement de cette semaine, en direct sur Sky Sportsla joueuse de 28 ans s’attendant à un test difficile lorsque le site accueillera pour la première fois le championnat PGA féminin KPMG et le premier tournoi majeur féminin depuis 1985.

Leona Maguire a affiché deux top 10 dans les majors en 2022

« C’est un parcours de golf bestial », a expliqué Maguire. « C’est un vrai lieu majeur. Je pense que cette semaine [Meijer LPGA Classic] est une bonne préparation pour cela. J’ai l’impression d’avoir très bien conduit le ballon cette semaine.

« Je pense que les greens vont être fermes et rapides là-bas comme ils l’étaient ici. Un test légèrement différent, c’est un majeur et tout. Je pense que la chose la plus importante sera de se reposer et de récupérer après cela aussi vite que possible et de réinitialiser et nous y retournons demain une fois que nous serons sur place. »

Faits saillants du championnat PGA féminin KPMG 2022 au Congressional Country Club, où In Gee Chun a remporté la victoire

Une victoire pour Maguire la verrait devenir la première grande championne féminine d’Irlande, la gagnante de la Solheim Cup 2021 cherchant à égaler les succès passés de Rory McIlroy et Padraig Harrington.

« De toute évidence, il [McIlroy] a été incroyablement impressionnant, tout ce qu’il a fait tout au long de sa carrière », a expliqué Maguire. « Il était en quelque sorte sorti du golf junior en Irlande quand j’étais jeune, mais je pense que oui, Rory a été une grande inspiration pour beaucoup de personnes.

« Le plus important pour moi a été Padraig Harrington. J’ai eu quelques hauts et bas vraiment importants cette semaine, en particulier le 17 vendredi et samedi. Padraig m’a montré quelques clichés, donc je dois le remercier pour cela. J’ai eu passer du temps avec lui, et ouais, tous les Irlandais sont super.

« Je pense que c’est bien d’appartenir à ce genre de communauté soudée, Shane [Lowry]Padraig [Harrington] et Paul McGinley. Ils sont là pour me donner des conseils ou donner Dermott [Byrne, caddie] des conseils chaque fois que nous en avons besoin. C’est agréable d’avoir ce genre de camaraderie et de donner aux gens à la maison plus de raisons de se réjouir. »

