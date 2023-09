KPMG Women’s Irish Open : Diksha Dagar détient la tête du classement après un premier tour sans bogey | Actualités golfiques

Diksha Dagar, de l’Inde, ouvre la voie au château de Dromoland, en République d’Irlande (CTK via AP Images)

L’Indienne Diksha Dagar ouvre la voie au KPMG Women’s Irish Open après avoir réussi une ronde de 65 sept sous la normale.

Dagar, double vainqueur du Ladies European Tour, n’a commis aucun bogey au château de Dromoland pour devancer d’un seul coup l’Américaine Gurleen Kaur et la Française Emma Greci après le premier tour.

En commençant sa ronde au 10e tee, Dagar a réussi quatre birdies dans les sept premiers trous, consécutifs aux 11 et 12, puis aux 15 et 16, avant de réussir trois fois de plus sur les neuf derniers trous, y compris sur le dernier à sécuriser le plomb.

« Cela a été une longue saison, je prenais une photo à la fois et je ne la prenais pas trop au sérieux aujourd’hui », a déclaré Dagar, cinquième de la Race to Costa del Sol 2023.

« J’ai réussi sept birdies; j’ai passé une bonne journée et je suis heureux de me voir continuer sur la bonne dynamique que j’ai.

« Je suis toujours très bon du départ au green, mais au début de la saison, j’avais du mal sur les greens. C’était une question de temps ; je me suis beaucoup entraîné, je tirais un coup à la fois et je lisais les lignes et j’ai amélioré mon putting.

« Je pensais que ce parcours de golf était difficile, alors je l’ai pris un coup à la fois parce que chaque coup compte. C’était une bonne journée et très surprenant. J’ai la même mentalité et chaque année, mon jeu s’améliore, tout comme mon processus de réflexion. Plus vous jouez, mieux vous vous améliorez.

Kaur et Greci sont à égalité pour la deuxième place avec six sous la normale. La Sud-Africaine Casandra Alexander et l’Australienne Kirsten Rudgeley se situent un coup plus loin et se partagent la quatrième place avec un score de cinq sous la normale.

Sept joueuses se partagent la sixième place avec quatre sous la normale avec la championne en titre Klara Davidson Spilkova aux côtés de l’Autrichienne Christine Wolf, du duo anglais Gabriella Cowley et Eleanor Givens, de l’Espagnole Emma Cabrera Bello, de la Française Anne-Lise Caudal et de l’Allemande Sophie Witt.

