KPMG Women’s Irish Open : Diksha Dagar conserve la tête du Women’s Irish Open après une bonne fin au deuxième tour | Actualités golfiques

Diksha Dagar mène l’Open d’Irlande féminin

Diksha Dagar a tiré une ronde de 69 à trois sous la normale lors de la deuxième journée du KPMG Women’s Irish Open pour mener d’un coup à mi-parcours.

La star indienne a tenu la tête du jour au lendemain mais n’a pas pris le meilleur départ avec un bogey le premier au château de Dromoland, mais elle a bien récupéré et a terminé la journée avec une avance totale à 10 sous la normale.

La double gagnante du LET a réussi des birdies consécutifs aux cinq et six, avant de lâcher un autre coup au 14, mais a terminé sa ronde en beauté avec trois birdies dans ses quatre derniers trous.

« Aujourd’hui, j’ai eu un peu de mal parce que j’ai très bien joué hier », a déclaré Dagar. « J’ai très bien géré la situation aujourd’hui et j’ai terminé avec un score respectable de trois sous.

« Au 17ème trou, j’ai fait un long putt de birdie, je me suis dit wow oui parce que je me sentais un peu mal au 16ème car j’ai raté un putt de birdie. Je me faisais un objectif que je devrais terminer sur un score respectable de deux ou trois- sous.

« Après avoir réussi un birdie au 17, j’ai eu un coup de poing et cela m’a mis en confiance et j’ai attaqué le drapeau au 18 et il me restait un très bon putt. Le week-end va être une très bonne expérience, je reçois je suis habitué et je vais me sentir bien et rester concentré. »

Trois joueuses sont à égalité pour la deuxième place avec la Néerlandaise Anne Van Dam, l’Américaine Gurleen Kaur et la Française Emma Greci, toutes à neuf sous la normale.

Ce fut un excellent tour de 66 lors de la deuxième journée pour Van Dam, quintuple vainqueur du LET, puisqu’elle avait un bogey et sept birdies sur sa carte de score.

La recrue du LET, Kaur, a tiré un 66 lors de la première journée et a enchaîné avec un 69 lors de la deuxième journée en Irlande.

La Française Greci a également complété sa première ronde de six sous avec une ronde de trois sous qui comprenait trois bogeys et six birdies.

Une autre joueuse française, Anne-Lise Caudal, occupe la cinquième place avec huit sous la normale après des rondes consécutives de 68, devant quatre joueuses à égalité pour la sixième place avec l’Espagnole Elena Hualde, la Suédoise Lisa Pettersson et le duo anglais. Meghan MacLaren et Alice Hewson sont toutes à sept sous la normale.

