KPMG se prépare à une amende record pour l’audit de l’effondrement de Carillion | Actualité économique

KPMG est en pourparlers avancés avec les régulateurs au sujet d’une amende record de plusieurs dizaines de millions de livres sterling pour manquements dans son audit de Carillion, l’entreprise de construction qui s’est effondrée en 2018 avec la perte de milliers d’emplois.

Sky News a appris que les discussions entre le cabinet comptable et le Financial Reporting Council (FRC) sont sur le point d’être finalisées, avec une annonce possible dans les semaines à venir.

Des sources municipales ont déclaré que les deux parties avaient négocié des sanctions comprises entre 25 et 30 millions de livres sterling, avant l’application d’une réduction sur la base de la coopération de KPMG avec l’enquête.

Une fois la réduction appliquée, l’amende totale devrait avoisiner les 20 millions de livres sterling, ont ajouté les sources.

Des sources ont toutefois prévenu que ces chiffres restaient sujets à changement, l’une d’entre elles suggérant qu’ils pourraient encore être plus élevés.

Techniquement, le FRC mène deux enquêtes sur les travaux de KPMG sur Carillion, l’une couvrant l’exercice 2013 et l’autre englobant les quatre exercices suivants.

S’il est confirmé, cela mettrait enfin un terme au rôle joué par les quatre grands cabinets d’audit dans l’un des effondrements d’entreprises les plus notoires de ces dernières années en Grande-Bretagne.

L’insolvabilité de Carillion, survenue après des mois d’efforts intensifs pour sauver une entreprise qui jouait un rôle majeur dans le programme d’infrastructures du secteur public du pays, a déclenché une tempête de critiques sur la conduite de ses dirigeants et de ses conseillers.

Elle a également servi de catalyseur à des appels à des réformes de grande envergure de la profession d’audit, dont beaucoup n’ont pas encore été mises en œuvre par le gouvernement.

KPMG a déjà été condamné à une lourde amende pour son rôle dans le scandale Carillion.

En juillet de l’année dernière, l’entreprise s’est vu imposer une sanction de 14,4 millions de livres sterling pour avoir induit le FRC en erreur lors de contrôles ponctuels de son audit du groupe de construction et de Regenersis, un sous-traitant.

Comme ses quatre grands rivaux Deloitte, EY et PricewaterhouseCoopers, elle a également été frappée d’une multitude d’autres amendes pour échec d’audit au cours des cinq dernières années.

La portée et les détails des sanctions qui seront appliquées par le FRC aux anciens associés de KPMG impliqués dans l’audit Carillion n’étaient pas clairs ce week-end.

Plus tôt cette année, KPMG et le séquestre officiel ont convenu de régler une réclamation de 1,3 milliard de livres sterling au nom des créanciers de Carillion alléguant une négligence de la part du cabinet d’audit.

Les termes n’ont pas été divulgués.

Les conséquences de l’effondrement de l’entreprise ont également pris au piège d’anciens membres du conseil d’administration.

En juillet, Zafar Khan, qui était directeur financier du groupe pendant moins d’un an avant son implosion, s’est vu imposer une interdiction de siéger au conseil d’administration pendant 11 ans par le service gouvernemental d’insolvabilité.

Il s’agit de la première interdiction de ce type imposée en vertu de la Company Director Disqualification Act à l’encontre d’un ancien dirigeant de Carillion, bien que les procédures contre un certain nombre d’autres, dont l’ancien directeur général Richard Howson, soient toujours en cours.

Au total, huit anciens directeurs de Carillion risquent des interdictions suite au lancement d’une procédure judiciaire autorisée par Kwasi Kwarteng, alors secrétaire aux affaires, en janvier 2021.

L’année dernière, M. Khan, M. Howson et Richard Adam, qui était également directeur financier de Carillion, ont été condamnés à une amende totale de près d’un million de livres sterling pour avoir publié des déclarations trompeuses aux investisseurs sur l’état des finances de l’entreprise.

Le trio aurait fait appel des amendes imposées par la Financial Conduct Authority.

Carillion, qui était impliqué dans la construction et l’entretien d’hôpitaux et de routes et dans la livraison de millions de repas scolaires, a fait faillite avec près de 7 milliards de livres sterling.

Au moment de son effondrement, Carillion détenait environ 450 contrats de construction et de services au sein du gouvernement.

Elle employait plus de 43 000 personnes, dont 18 000 au Royaume-Uni.

Dans un rapport cinglant sur la gouvernance d’entreprise de l’entreprise, le comité restreint des affaires de Commons a déclaré : « En tant que grande entreprise et soumissionnaire compétitif, Carillion était bien placé pour remporter des contrats.

« Ses échecs dans leur gestion ultérieure pour générer des bénéfices ont été masqués pendant longtemps par un flux continu de nouveaux travaux et… des pratiques comptables qui empêchaient une évaluation précise de l’état des contrats. »

KPMG a été auditeur de Carillion pendant près de deux décennies, gagnant un total de 29 millions de livres sterling pour son travail d’audit.

Le mois dernier, le Financial Times a rapporté que le gouvernement s’apprêtait à omettre la législation sur la réforme de l’audit du discours du roi de novembre.

Dans le cadre des plans déjà convenus par les ministres, le FRC serait remplacé par un régulateur statutaire appelé Audit, Reporting and Governance Authority (ARGA).

Samedi, KPMG et la FRC ont refusé de commenter.