KPF surmonte l’aéroport international Zayed d’Abu Dhabi avec un toit ondulé

Le studio d’architecture Kohn Pedersen Fox a réalisé un terminal à l’aéroport international de Zayed aux Émirats arabes unis avec un toit ondulé éclairé par des dunes de sable et des motifs géométriques.

Anciennement connu sous le nom d’Abu Dhabi International, le nouveau terminal de l’aéroport Kohn Pedersen Fox (KPF) a été conçu comme un « repère civique » pour la région et pour doubler sa capacité à 45 millions de passagers.

“Dès le départ, notre objectif était que l’aéroport dessert l’émirat et représente la ville d’Abu Dhabi, avec une conception faisant référence à son environnement culturel et naturel”, a déclaré Mustafa Chehabeddine, directeur de la conception de KPF.

“Nous avons établi un langage de conception garantissant la continuité et la fluidité tout au long du projet, en développant un ensemble de lignes directrices garantissant que chaque élément du terminal, des comptoirs d’enregistrement aux lustres d’éclairage, donne l’impression d’appartenir au bâtiment.”

Afin de minimiser l’impact du soleil du désert, la forme ondulée du toit a été drapée sur la façade, réduisant ainsi la quantité de vitrage nécessaire et éliminant le besoin de dispositifs d’ombrage externes.

À l’intérieur, un hall de départ de 50 mètres de haut, décoré d’un sol en pierre mosaïque, était abrité sous un toit unique de 180 mètres, soutenu par des arcs pour créer un espace intérieur en grande partie sans colonnes.

Organisé selon un plan en forme de X, le terminal a été stratégiquement conçu par KPF pour maximiser l’efficacité opérationnelle – disposé en quatre piliers qui se détachent du centre du terminal et sont organisés en thèmes « désert, mer, ville et oasis » pour faciliter le passage. -découverte.

De plus, deux bâtiments de quatre étages situés de part et d’autre du hall des départs abritent des chambres d’hôtel et des bureaux pour l’aéroport.

“Nous avons voulu nous concentrer sur l’expérience client et le confort tout en créant la forme de bâtiment la plus efficace”, a déclaré Jens Hardvendel, directeur de KPF.

“Le plan en forme de X offre la plus grande efficacité programmatique, en réduisant la distance de marche moyenne entre les points pour ceux qui partent, arrivent ou effectuent un transfert depuis le terminal A.”

Une série de « points de repère » ont été placés à l’intérieur, conçus pour équilibrer la grande échelle du terminal, diriger les passagers et susciter l’intérêt des visiteurs.

Parmi ces monuments se trouve le Sana Al Nour, une installation de 22 mètres de haut et 30 mètres de large composée de 1 632 feuilles incurvées individuelles en verre translucide conçue par Carpenter Lowings aux côtés de KPF.

Une autre installation, nommée The Shell, est située à la fin du voyage du passager et présente une sculpture en laiton poli et en acier corten enveloppée par un extérieur en verre.

La photographie est de Victor Romero.