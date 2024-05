KP.2 est désormais la variante dominante du COVID. Les experts disent que les États-Unis pourraient connaître une augmentation des cas cet été

Au cours des derniers mois, JN.1 a été la variante dominante du COVID-19 aux États-Unis, représentant la majorité des cas. Un nouveau variant a cependant pris le relais et pourrait entraîner une augmentation des cas cet été.

KP.2, qui est une émanation de la variante omicron, représente actuellement environ 28,2 % des cas de COVID après avoir représenté seulement 1,4 % des cas à la mi-mars, selon données des Centers for Disease and Prevention.

Au cours des quatre dernières années, les États-Unis ont connu des vagues estivales de COVID et cet été pourrait également entraîner une augmentation des cas, mais pas aussi grave que les saisons précédentes.

« Nous avons eu quatre augmentations consécutives de COVID au cours des étés au cours des quatre dernières années », a déclaré à ABC le Dr Peter Chin-Hong, professeur de médecine et expert en maladies infectieuses à l’Université de Californie à San Francisco (UCSF). Nouvelles. « Nous prévoyons une augmentation cet été également, mais elle ne sera probablement pas importante et elle ne sera probablement pas aussi profonde qu’en hiver. »

Chin-Hong a déclaré qu’il qualifierait cette augmentation de « houle » plutôt que de « vague » ou de « poussée ».

Proportions estimées de la variante COVID aux États-Unis ABC News, CDC

« Comme quand tu es à la plage et que tu vois la houle arriver », a-t-il expliqué. « Ce n’est pas comme un tsunami, ce n’est pas comme une énorme vague qui s’écrase, c’est juste un peu comme une petite houle. Mais la houle signifie que certaines personnes vont tomber malades. »

Premières données indique que KP.2 présente plus de mutations sur la protéine de pointe que JN.1, que le virus utilise pour s’attacher aux cellules et les infecter, ce qui pourrait potentiellement rendre KP.2 plus infectieux.

« La capacité du virus à évoluer est prévue, et c’est une chose à laquelle nous nous sommes préparés dans le cadre de notre réponse continue de santé publique », a déclaré le Dr John Brownstein, épidémiologiste et directeur de l’innovation au Boston Children’s Hospital et contributeur d’ABC News. « Compte tenu des tendances saisonnières observées avec le COVID-19, une légère augmentation des cas pourrait être anticipée cet été, ce qui rend les efforts continus de surveillance et de vaccination d’autant plus essentiels. »

Les experts affirment qu’il n’existe aucune preuve claire que le KP.2 – que certains scientifiques ont surnommé « FLiRT » sur les réseaux sociaux mais qui n’est pas un nom officiel utilisé par le CDC ou l’Organisation mondiale de la santé – provoque une maladie plus grave ou est plus mortel que variantes précédentes.

Bien que d’autres études soient nécessaires pour voir si le KP.2 réussit mieux à échapper aux vaccins actuels que les autres variantes, Chin-Hong a déclaré que son expérience à l’hôpital de l’UCSF au cours des dernières semaines semble indiquer que les vaccins continuent d’offrir une bonne protection.

Il a déclaré que le seul facteur commun à tous les patients hospitalisés à l’UCSF avec un COVID grave est qu’aucun d’entre eux n’a reçu le vaccin COVID mis à jour déployé à l’automne 2023.

« Si vous ne l’avez pas encore fait, allez-y, récupérez-le », a déclaré Chin-Hong.

Il a ajouté qu’il est particulièrement important pour ceux qui sont immunodéprimés ou plus sensibles à une maladie grave, comme ceux âgés de 65 ans et plus, de se faire vacciner.

Les hospitalisations liées au COVID n’ont pas augmenté aux États-Unis, ce qui constitue une étape importante pour le pays.

Fin avril, dernière semaine pour laquelle des données sont disponibles, les États-Unis ont enregistré 5 615 hospitalisations hebdomadaires liées au COVID. À titre de comparaison, il y a eu plus de 150 000 admissions hebdomadaires au plus fort de la variante omicron circulant début 2022.

Une famille masquée se promène dans Universal CityWalk à Orlando, en Floride, le 14 juin 2022. Stephen M. Dowell/Orlando Sentinel/TNS via Getty Images

Les experts affirment que les États-Unis sont dans une bien meilleure position pour lutter contre le COVID qu’au début de la pandémie et que les nouveaux variants nous rappellent de rester vigilants, mais pas de paniquer.

« Nous devons nous rappeler que ce virus fait désormais partie du système respiratoire que nous traitons chaque année, tout comme la grippe, et, tout comme la grippe, nous essayons de garder une longueur d’avance pour nous préparer à toute éventuelle poussée ou pour comprendre dans quelle mesure les vaccins sont adaptés », a-t-il ajouté. « , a déclaré Brownstein. « Il s’agit là d’une simple surveillance de la santé publique. Il est important de se tenir au courant des vaccins, de rester vigilant et de rester à la maison en cas de maladie. »