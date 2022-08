Kovac de Wolfsburg revient au Bayern Munich avec un point à prouver

Berlin (AFP) – Lorsque le nouvel entraîneur de Wolfsburg, Niko Kovac, fera son retour à l’Allianz Arena pour affronter le Bayern ce dimanche, il est peu probable qu’il reçoive l’accueil chaleureux que les anciens doubles vainqueurs auraient habituellement.

Kovac a entraîné le Bayern pour un doublé en Bundesliga et en Coupe d’Allemagne en 2018-19, mais a été expulsé du club au milieu de 2019-2020 avec son équipe quatrième après une défaite 5-1 contre l’Eintracht Francfort.

Il a été remplacé par l’ancien mentor et actuel manager de l’Allemagne Hansi Flick qui a guidé le Bayern vers un huitième titre consécutif de Bundesliga ainsi que la Ligue des champions 2020.

Désormais entraîné par Julian Nagelsmann, le Bayern s’est imposé 6-1 lors de la première journée contre Francfort et figure à nouveau parmi les meilleures équipes d’Europe.

Wolfsburg a ouvert sa saison avec un match nul 2-2 à domicile contre le promu Werder Brême.

Le chemin du retour de Kovac vers l’Allianz a été plus difficile, bien qu’il ait parfois démontré la qualité qui a attiré le Bayern en premier lieu.

Au cours d’une période de 18 mois en Ligue 1, il a amené Monaco des candidats à la relégation à une chance de remporter le titre lors de la dernière journée de la saison 2020-21, battant le Paris Saint-Germain à deux reprises en cours de route.

Bien qu’il ait été limogé au début de la saison suivante après une sortie décevante des tours de qualification de la Ligue des champions, chaque membre de la jeune équipe monégasque s’est amélioré sous Kovac, ce que les fans des Wolves espèrent qu’il imitera en Basse-Saxe.

Kovac a déclaré jeudi que son équipe “aura nos chances (contre le Bayern), même s’il n’y en aura certainement pas trop”.

Il a encouragé son équipe à rester concentrée même si elle prend du retard face aux 31 fois champions d’Allemagne.

« Si vous vous effondrez contre le Bayern, ce sera lourd. Mais nous avons des idées pour résister au pressing du Bayern », a-t-il déclaré au SID allemand.

Avec 11 buts en deux matchs de compétition depuis le départ de Robert Lewandowski, le Bayern est loin de subir une sécheresse de buts.

Parlant de la puissance de son équipe sans l’attaquant polonais jusqu’à présent en 2022-23, Nagelsmann a déclaré à Bild “cela a été intéressant pour nous de voir comment nous pouvons le faire sans Lewandowski”.

“Les succès avec Lewandowski sont dans le passé, cette équipe est l’avenir.”

– A surveiller : Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) –

Le nouveau défenseur du Borussia Dortmund Nico Schlotterbeck, 22 ans, revient vendredi dans l’ancien club de Fribourg, où il a fait 56 apparitions et a été nommé homme du match lors de leur victoire 2-1 à domicile contre Dortmund la saison dernière.

La défense défaillante de Dortmund les a retenus ces dernières années – ils ont concédé plus de buts que toute autre équipe dans les huit premiers de la Bundesliga l’année dernière malgré leur deuxième place – mais ils ont gardé deux draps propres en deux matchs avec Schlotterbeck.

Schlotterbeck a également démontré la ténacité qui manquait à Dortmund, jouant samedi lors de la victoire 1-0 de son équipe contre Leverkusen malgré une luxation de l’épaule.

Lors d’une apparition en milieu de semaine à la télévision allemande, il s’est fait aimer des fans de Dortmund en jetant de l’ombre sur les rivaux du derby Schalke. Alors que les présentateurs discutaient du “meilleur match” du week-end entre le Borussia Moenchengladbach et Schalke, il a demandé “ils ont des meilleurs matchs à Schalke?”

Statistiques clés

Zéro sur 25 – Wolfsburg a joué 25 fois au Bayern et a perdu 23 fois, avec deux nuls. Aucune équipe de Bundesliga n’a joué autant de matchs à l’extérieur contre un seul adversaire sans réussir à gagner au moins une fois.

60% – Les attaquants du Werder Brême Niclas Fuellkrug et Marvin Ducksch ont marqué 39 des 65 buts de leur équipe en Bundesliga 2 en 2021-22, s’aidant mutuellement à dix reprises. Fuellkrug a déjà un but et Ducksch une passe décisive en un match en 2022-23.

90 buts en 156 apparitions – C’est le record de buts de Timo Werner à Leipzig (il a également fourni 40 passes décisives), ce qui en fait leur meilleur buteur de tous les temps. Werner est revenu de Chelsea avec un contrat permanent cette semaine et est sur la bonne voie pour jouer contre Cologne samedi.

Calendrier (toutes les heures à 13h30 GMT sauf indication contraire)

Vendredi

SC Fribourg contre Borussia Dortmund (1830)

Samedi

Hoffenheim contre VfL Bochum, Werder Brême contre VfB Stuttgart, RB Leipzig contre Cologne, Bayer Leverkusen contre Augsbourg, Hertha contre Eintracht Francfort (1330), Schalke contre Borussia Moenchengladbach (1630)

Dimanche

Mayence contre Union Berlin (1330), Bayern contre Wolfsburg (1530)