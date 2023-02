Kovac a rendu Wolfsburg à son ancienne gloire

Après un début de saison inquiétant, Wolfsburg se rapproche désormais du top quatre du classement de Bundesliga. Stuart Franklin/Getty Images

Après les cinq premiers matchs de la saison de Bundesliga 2022-23, le VfL Wolfsburg était sans victoire et n’avait que deux points à son actif. Cela rappelait quelque peu leur début la saison précédente, sous la brève direction de Mark van Bommel, sauf qu’ils ont en fait remporté un match. Plutôt que de se séparer de l’entraîneur-chef Niko Kovac au début, ce qui est arrivé à Van Bommel après seulement 13 matchs, le directeur sportif de Wolfsburg, Marcel Schafer, a déclaré qu’il restait avec l’ancien entraîneur du Bayern Munich et de l’Eintracht Francfort.

Ce qui a suivi a été une période de 13 matchs avec seulement deux défaites, dont une série de six victoires et 22 buts marqués, qui les ont remis en lice pour les places européennes. Comment la tactique de Kovac a-t-elle évolué depuis le début de la saison jusqu’à aujourd’hui, et pourquoi Wolfsburg a-t-il l’air mieux que la saison dernière ?

Démêler une philosophie erronée

La nomination de Van Bommel la saison dernière a forcé Wolfsburg à changer son style de jeu avec peu de temps et de structure pour le faire. Les succès du prédécesseur Oliver Glasner reposaient sur une défense compacte, de l’intensité et des transitions – piliers de son expérience d’entraîneur Red Bull – mais ils étaient toujours capables de jouer avec un style de possession. Les idées de Van Bommel, cependant, étaient entièrement basées sur la possession, avec un accent sur la circulation lente du ballon.

Le manager néerlandais n’avait aucune expérience préalable pour le préparer à une entreprise aussi drastique. Cela a conduit toute la saison au désarroi, avec une pré-saison jugée gâchée, des joueurs confus sur leurs rôles et le remplaçant de Van Bommel, Florian Kohfeldt – qui partageait une approche très similaire basée sur la possession – luttant pour ramasser les morceaux.

Après deux erreurs dans la sélection d’un entraîneur-chef et d’un directeur controversé du football, Jorg Schmadtke, démissionnant, Wolfsburg a finalement pu se mettre au travail pour corriger ce qu’il s’était trompé. La nomination de Kovac, dont la philosophie correspondait davantage à celle de Glasner, était un pas dans la bonne direction.

Des débuts cahoteux

Lorsque Kovac est arrivé, il a mis en place un mélange de formations 4-2-3-1 et 4-3-3 avec un accent clair sur la façon dont l’équipe joue sans possession. Il a commencé à travailler sur l’augmentation de l’intensité de son équipe derrière le ballon afin qu’ils puissent défendre dans une presse compacte à mi-hauteur pour forcer leurs adversaires à s’écarter. Dès qu’ils gagneraient le ballon, ils pourraient utiliser leurs joueurs rapides dans des transitions rapides.

Alors que vous pouviez voir une amélioration et plus de stabilité, le début de cette saison a été aussi infructueux que le précédent car plusieurs petits problèmes ont perturbé l’équipe. Cela comprenait un schéma d’accumulation déséquilibré dans lequel Wolfsburg a utilisé un dos trois asymétrique et une période de transition pour s’habituer au niveau d’intensité requis.

“Il faut certainement six à huit semaines pour que le corps réagisse correctement”, a déclaré Kovac. NDR de l’adaptation de ses joueurs. “C’est un processus qui doit se développer sur plusieurs mois ou années. Nous sommes à un bon niveau, mais plus est possible.”

Wolfsburg a réussi à créer des situations de surcharge contre ses adversaires. Baba Jasmin

Devancer l’opposition

Malgré l’absence de victoires et un mauvais sentiment familier autour de la Basse-Saxe, Kovac est resté au travail avec la confiance du conseil d’administration de Wolfsburg et, plus important encore, des joueurs. Les adversaires de Wolfsburg les avaient devancés lors des premiers matches, ce qui a eu un impact négatif sur leurs résultats. Une fois que l’équipe de Kovac a pris l’avantage dans cette métrique spécifique, cela a aidé son style de football et s’est transformé en victoires.

Maintenant, ils sont en tête du classement de la Bundesliga en sprints par match et en courses intensives, mais pourquoi est-ce si important ? En soi, ce n’est pas le cas, mais pour une équipe qui a une philosophie basée sur l’intensité, il devient essentiel de mener une défense compacte, de fermer les jeux de commutation (passe ou passes qui aident une équipe à changer de côté horizontalement), d’appuyer sur adversaires individuellement, en bloquant les voies de dépassement et en défendant d’une manière qui perturbe vos adversaires. Ce sont maintenant toutes des choses que Wolfsburg fait bien, et l’amélioration de leurs résultats correspond à l’amélioration de ces paramètres.

Cependant, toutes les bonnes séries doivent prendre fin, et leur série consécutive de 10 matchs sans défaite s’est terminée brusquement par une défaite 2-1 contre le Werder Brême la semaine dernière. Curieusement, dans cette défaite, ils ont de nouveau été battus en distance parcourue par Brême. Cela a également mis en évidence un autre domaine dans lequel Wolfsburg doit s’améliorer s’il veut rester dans la course au top quatre : la tactique en possession. Leur circulation de balle est encore lente, ce qui permet à leurs adversaires de défendre dans un bloc plus bas si besoin, et ils ont du mal à créer un quelconque avantage numérique afin de surcharger certaines zones pour se créer des occasions de but.

Malgré ce problème, la nomination de Kovac a réglé une équipe de Wolfsburg qui s’est égarée après la sortie de Glasner. Avec Kovac, vainqueur confirmé de la DFB-Pokal et de la Bundesliga avec l’Eintracht Francfort et le Bayern Munich, respectivement, sa tactique devrait suffire à rapprocher Wolfsburg de ce qu’il était auparavant : en compétition européenne.