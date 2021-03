Kovac a la prochaine génération en avance sur le calendrier

Niko Kovac a fait passer Monaco de la table médiane aux prétendants au titre en moins d’une saison complète à la tête. VALERY HACHE / AFP via Getty Images

Avec 11 matchs à disputer d’ici la fin de la saison, beaucoup de choses peuvent – et vont – se passer pour l’AS Monaco et le manager Niko Kovac. Il y a trois résultats possibles pour cette campagne: le titre, une troisième place ou une quatrième place. Rien d’autre.

Quel que soit le résultat final, cette saison est déjà une réussite. Même une quatrième place serait bien meilleure que tout ce qu’ils avaient projeté en août. A l’époque, le club de la Principauté avait de nouveau changé de manager, limogeant Robert Moreno et embauchant Kovac, l’ancien Bayern Munich. Le club a également embauché un autre nouveau directeur sportif à Paul Mitchell.

Cela fait trois années folles depuis le titre 2017 que Leonardo Jardim et sa génération dorée ont décroché, après quoi Monaco a détruit à peu près tout ce qu’ils avaient construit.

Monaco était superbe cette saison – 95 points, huit devant le PSG et 30 victoires en 38 matchs, avec 107 buts marqués en Ligue 1 – et avec la fierté supplémentaire de réussir avec le talent qu’ils avaient développé dans le club, de Kylian Mbappe à Fabinho, Bernardo Silva, Thomas Lemar et Benjamin Mendy. Jardim avait fait un travail remarquable en faisant d’eux des champions de France et des demi-finalistes de la Ligue des champions, bien que tous les joueurs clés de cette ascension remarquable aient été vendus pour des sommes énormes. Pourtant, le club et Jardim n’étaient pas prêts pour un nouveau cycle, et la chute a été aussi brutale et profonde que la montée était soudaine et belle. Cependant, il y a un sentiment qu’une autre génération dorée pourrait arriver cette année.

En août, avant la saison 2020-21, l’objectif à Monaco était de se reconstruire, mais les résultats et les progrès de l’équipe sont allés bien au-delà des attentes. Kovac et ses joueurs sont quatrièmes du tableau, un point derrière Lyon, deux derrière le Paris Saint-Germain et quatre derrière Lille. Ils se rendront à Strasbourg mercredi avant d’accueillir les dirigeants dans 10 jours.

Le fait que Kovac refuse de parler du titre pour l’instant n’est pas une surprise. Il vaut mieux pour le moment être le cheval noir dans cette course au titre inattendue et fascinante. Non seulement cela réduit la pression autour du club, mais c’est aussi un moyen réaliste de gérer le fait que la reconstruction est en avance sur le calendrier. Ce dernier projet monégasque est tout nouveau et, en quelque sorte, fragile. Kovac, son équipe et Mitchell n’y sont même pas venus depuis un an. Tout a changé.

Pour commencer, il y a l’environnement discipliné que Kovac a cultivé. Les règles sont les règles: que ce soit les horaires, les téléphones, la nourriture, le poids, il dirige son escouade avec une précision presque militaire. Mais les joueurs l’acceptent. L’ancien garde – Cesc Fabregas, 33 ans, Wissam Ben Yedder, 30 ans, et Stevan Jovetic, 31 ans, donnent l’exemple. Kevin Volland, l’attaquant allemand arrivé du Bayer Leverkusen cet été et qui s’inscrit parfaitement dans cette nouvelle philosophie, est un grand transmetteur des principes de Kovac sur le terrain et dans les vestiaires.

Le manager est également juste et honnête dans son coaching. Il parle à ses joueurs, leur dit quand quelque chose est bon ou mauvais et pourquoi. La communication est bonne, disent des sources à ESPN. Il y a transparence et responsabilité. Kovac aime mettre son bras autour d’un joueur en cas de besoin et a une personnalité chaleureuse même s’il a l’air froid de l’extérieur. Mais ne vous y trompez pas: quand il n’est pas content, il n’a pas peur de crier après ses joueurs.

Kovac est exigeant, que ce soit à l’entraînement ou aux jeux. Tout le monde doit travailler dur et être concentré à tout moment. Il ne veut pas que l’intensité et l’effort de ses joueurs diminuent.

« Il est très rigoureux. Il veut toujours que nous soyons à 100% », explique le défenseur Benoit Badiashile, un acteur clé de la révolution Kovac. « Même quand on gagne 3-0, il peut crier [at] nous. Mais ce n’est pas un dictateur. Il sait que nous pouvons faire des erreurs. «

Le manager a le respect des joueurs. Fabregas a accepté son rôle de super-sous. Ben Yedder n’aime pas qu’il soit souvent remplacé, mais le capitaine l’a également accepté.

Cependant, la plus grande différence est certainement sur le terrain. Kovac ne voit que le football à haute intensité et les séances d’entraînement le reflètent. Les joueurs n’ont jamais travaillé plus dur ni couru autant. Le manager croate a également installé une structure tactique très précise, nécessitant beaucoup d’attention à l’entraînement. La formation a changé certains récemment, avec un 3-4-3 et une accumulation dans un 3-2-5, démontrant la flexibilité à laquelle ils travaillent si dur à l’entraînement. Kovac est très méticuleux et mérite d’être félicité pour les progrès des jeunes joueurs: Sofiane Diop (20), Aurelien Tchouameni (21) et Youssouf Fofana (22) ont été fantastiques, à un autre niveau.

Diop est un milieu de terrain offensif habile, créatif et rapide qui donne beaucoup à l’équipe. Le milieu de terrain défensif Tchouaméni a dirigé des matchs au milieu de terrain toute la saison et devrait terminer la campagne dans les listes des meilleurs XI de Ligue 1. Fofana l’associe au milieu de terrain et sans être aussi impressionnant, il a été aussi important pour Monaco.

Tous sont suivis par de grands clubs européens. Comme le rapporte ESPN, Chelsea est de grands admirateurs de Tchouaméni tandis que Diop et Fofana ont également été repérés par des clubs espagnols, allemands et anglais.

La première phase d’un «long projet», comme le dit une source à ESPN, a été un grand succès. La relation entre Mitchell, 39 ans, ancien responsable du scoutisme RB Leipzig et Kovac, 49 ans, a été idyllique. Même lorsque Monaco a perdu trois matches de suite en décembre (Lens, Marseille, Lille), il n’y a pas eu de panique. Le club et le propriétaire, le milliardaire russe Dmitry Rybolovlev, savent qu’ils ont besoin de stabilité après le chaos des dernières saisons.

« Nous avons besoin de plus de temps, mais nous sommes sur la bonne voie », a déclaré Kovac le mois dernier. Il a commis des erreurs, à Lyon plus tôt dans la saison par exemple, lorsque Monaco a perdu 4-1 après avoir été sélectionné tactiquement par ses hôtes. Les faiblesses défensives de l’équipe semblent avoir disparu. Ils ont été très solides au Parc des Princes le mois dernier lors d’une victoire 2-0 contre le PSG pour compléter le doublé sur les champions. Ils ont été assez injouables depuis la mi-décembre, avec 11 victoires et deux nuls lors de leurs 13 derniers matchs toutes compétitions confondues.

Même si le PSG reste le (léger) favori pour remporter ce titre, beaucoup de Français pensent que Monaco a été la meilleure équipe toute la saison.

« Ils m’impressionnent vraiment en ce moment. Ils sont exceptionnels depuis janvier », a déclaré mardi le sélectionneur lillois Christophe Galtier. « Je pense qu’ils sont supérieurs aux trois autres équipes (Lille, PSG et Lyon). Cela ne veut pas dire qu’ils seront champions, mais ils sont meilleurs. »

Les jeux de réflexion ont commencé, car on craint Monaco. Ils ont terminé neuvième la saison dernière sous Moreno, manquant la compétition européenne, ce qui était en fait une bonne chose pour la reconstruction de Kovac. Ils savent qu’ils s’amélioreront aussi facilement cette saison, de combien ne sera pas connu avant sa conclusion le 23 mai.