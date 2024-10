Kourtney Kardashian veut soutenir Justin Bieber dans l’affaire Diddy

Des agents fédéraux ont arrêté le magnat du hip-hop Sean « Diddy » Combs en septembre 2024, faisant la lumière sur ses soirées A-list et ses relations passées. L’« amitié » passée de Combs avec Justin Bieber a également été remise en question. Bieber a passé du temps avec Combs alors qu’il n’avait que 15 ans, et la jeune star n’a fait aucun commentaire sur l’arrestation de Combs. Kourtney Kardashian aurait voulu contacter Bieber après l’arrestation de Combs. Mais Travis Barker l’a mise en garde contre cela.

Travis Barker ne veut pas que Kourtney Kardashian contacte Justin Bieber après l’arrestation de Sean « Diddy » Combs

Kourtney Kardashian et Travis Barker se sont mariés en 2022, et ils ont tous deux une histoire de rencontres intéressante qui précède leur romance. Kardashian a rencontré Justin Bieber en 2015. Même si les deux stars n’ont jamais entretenu de relation sérieuse (Kardashian a 15 ans de plus que Bieber), cette romance éphémère pourrait déranger Barker maintenant.

Une source a déclaré à In Touch Weekly que Kardashian voulait contacter Bieber…