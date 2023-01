Kourtney Kardashian va totalement nue dans le bain dans une nouvelle publicité sexy pour la marque de bien-être de son mari Travis Barker

KOURTNEY Kardashian est devenue entièrement nue dans une nouvelle publicité sexy publiée par son mari, Travis Barker.

La dernière annonce de Travis, 47 ans, publiée sur Instagram, mettait en vedette sa femme Kourtney, 43 ans, assise totalement nue dans une baignoire.

Bien-être Instagram/Barker

Kourtney Kardashian a posé nue pour la promo Barker Wellness de Travis Barker[/caption] La Méga Agence

Les produits autour de la baignoire provenaient de la ligne de collaboration de Kourtney et Travis[/caption]

Dans le cliché promotionnel, la femme de 43 ans avait les cheveux mouillés lissés en arrière et les bras croisés sur son corps, couvrant sa poitrine.

La fondatrice de Poosh portait un maquillage naturel et portait un collier en chaîne en argent le long de sa clavicule nue.

Autour de la baignoire remplie de bulles se trouvaient divers produits de la marque Barker Wellness du batteur Blink-182.

Plus précisément, Kourtney X Barker Wellness, qui est sa ligne collaborative et celle de la mère de trois enfants pour son entreprise.

La publication promotionnelle de la rock star sur les réseaux sociaux était sous-titrée : “Huile de graines de jojoba bio + Huile d’amande douce bio + Huile de graines de babassu + Huile de graines de kakui + Huile de lavande + Vitamine E = La combinaison parfaite après le bain pour rajeunir votre peau.”

‘SI BON’

Les fans qui avaient essayé certains des produits annoncés sur la photo ont félicité la marque pour être « si bonne ».

Un fan a déclaré: “Je dois dire que j’ai acheté ça et que je l’adore. Je commanderai à nouveau.

Un autre a partagé: “[I use] le beurre corporel avant de se coucher tous les soirs.





D’autres fans viennent de commenter les émojis cœur et cœur-yeux sous le post de Barker Wellness.

LE DÉBUT DE BARKER WELLNESS

L’homme de 47 ans a lancé son entreprise de bien-être en 2021.

Sa marque propose des produits infusés de cannabinoïdes, sans THC, entièrement naturels, végétaliens et sans cruauté.

Chaque article sous Barker Wellness a été conçu avec soin et a été utilisé quotidiennement par Travis et sa famille en fonction de leurs besoins.

“J’ai commencé à essayer de nombreux produits CBD différents dans ma propre routine quotidienne et j’ai vu leurs avantages de première main”, a déclaré le fondateur de Barker Wellness dans un communiqué de presse.

Il a poursuivi: “J’ai donc décidé de créer mes propres formules idéales et de les partager avec tous ceux qui cherchent à améliorer leur état de santé général.

“Alors que de nombreuses entreprises de cannabinoïdes traditionnelles utilisent principalement du CBD, il était important que nos formules incorporent certains des cannabinoïdes les moins connus mais très puissants comme le CBG, le CBN et le CBC.”

“La combinaison complète de ces cannabinoïdes, herbes et ingrédients naturels les rend très efficaces pour cibler différents besoins.”

Peu de temps après avoir créé son entreprise, Travis s’est associé à son autre moitié pour élargir sa gamme de produits.

En 2022, Barker Wellness s’est développé pour inclure une ligne de soins de la peau qui a été créée en tandem avec la personnalité Hulu.

Les produits de soin Barker Wellness de Kourtney sont entièrement naturels, sans cruauté et bien sûr végétaliens.

L’ancienne de L’incroyable famille Kardashian a expliqué dans un communiqué de presse que son “obsession de prendre des bains…” l’avait amenée à la “collaboration”.

“Je ne pourrais pas être plus heureux de la façon dont les produits se sont avérés. J’espère que vous aimez cette ligne autant que nous et qu’elle fera partie de votre routine quotidienne comme si c’était la nôtre », a-t-elle poursuivi.

Travis a expliqué dans le communiqué: “Kourtney et moi vivons et aimons la santé et le bien-être.”

“Créer des produits que nous aimons et dont nous avons besoin pour aider à la récupération et au bien-être est amusant à partager avec le monde.”

Kourtney et Travis se sont mariés en mai 2022 et n’ont pas encore d’enfants ensemble, cependant, ils ont respectivement plusieurs enfants.

La star de télé-réalité a trois enfants avec son ex-petit ami Scott Disick, 39 ans, et le défenseur du bien-être a deux enfants avec son ex-femme Shanna Moakler, 47 ans.

Instagram

Travis a lancé sa marque de bien-être en 2021[/caption] Instagram/Kourtney Kardashian

En 2022, Kourtney a élargi Barker Wellness avec sa ligne de soins de la peau co-créée[/caption] Getty

Les produits de Barker Wellness sont utilisés par Travis et sa famille[/caption]