Kourtney Kardashian va pieds nus dans un short de butin pour la photo de Baby Bump – Hollywood Life

Kourtney Kardashian vient de partager une silhouette sereine de sa bosse de bébé en pleine croissance, alors que sa date d’accouchement continue de se rapprocher. Dans la photo Instagram du 10 août, le fondateur de Poosh, 44 ans, se tenait pieds nus sur une terrasse avec des palmiers en arrière-plan, berçant une minuscule paire de shorts. Elle portait une chemise noire à manches longues et ses cheveux bruns pendaient sur son visage. Seul le contour de sa bosse de bébé parfaitement ronde pouvait être distingué pour la superbe photo. D’autres photos du dépôt de photos taguées à Montecito montraient des scènes d’une babymoon relaxante sur la plage avant la naissance. « L’océan calme le feu en moi », a-t-elle légendé les photos.

Beaucoup des 224 millions de fans de Kourt sur la plate-forme se sont précipités sur le fil des commentaires pour se précipiter sur la photo. « Juste ce que votre âme mérite en ces mois de grossesse, de paix et d’amour », a écrit un adepte, avec une autre remarque, « J’aime votre période de grossesse. » « Tout ce dont Kourtney avait besoin, c’était de Travis… stable, aimant et sans problème », a observé un troisième.

Le quatrième enfant de Kourtney, un fils, rejoindra toute une famille recomposée pleine de frères et sœurs – elle partage le maçon13, Pénélope11 et Règne8 ans, avec ex Scott Disick. Mari Travis Barker47 ans, amène des enfants Alabama17, et Se poser sur19 ans, ainsi que son ex Shanna Moaklerla fille de Atiana De La Hoya24, à la dynamique.

Kourtney, l’aînée des superbes sœurs KarJenner, aura sans aucun doute tout un héritage à transmettre à son nouveau petit. Et dans une douce interview de 2015, elle a partagé comment sa propre mère, Kris Jenner, a affecté sa vision en tant que mère. « Elle m’a vraiment montré un équilibre entre être une mère et avoir une relation – elle avait une si bonne relation avec mon père », a déclaré Kourt. Le bazar de Haper à l’époque. « Je pense qu’elle fait tout, et elle m’a vraiment montré ça. Et elle m’a aussi montré, à moi et à mes sœurs, comment célébrer la vie et célébrer les fêtes, et elle est tellement fière qu’elle nous l’a inculqué.

