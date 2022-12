Kourtney Kardashian twerk dans une mini robe courte à sequins et des talons hauts incrustés de diamants devant la cheminée pour de nouvelles photos

KOURTNEY Kardashian a partagé de nouveaux clichés sexy d’elle-même en train de twerker dans une petite mini-robe à paillettes et des talons scintillants.

Les photos ont été partagées pour promouvoir un nouveau produit de sa gamme de vitamines Lemme.

Kourtney Kardashian stupéfaite dans une mini robe argentée brillante sur de nouvelles photos[/caption]

Elle a semblé twerker, penchée dans une paire de talons hauts incrustés de diamants[/caption]

La première photo du groupe montrait Kourtney penchée, les fesses écartées et une guirlande brillante autour du cou.

Elle était entourée de cadeaux emballés dans du papier violet clair avec des nœuds noirs et se tenait devant une cheminée.

Un deuxième cliché a montré la star tenant une bouteille de vitamines Kemme à la main alors qu’elle regardait droit dans la caméra.

La guirlande autour de son cou sur la photo précédente était maintenant au-dessus de sa tête.

Sur une troisième photo, elle a été montrée à genoux devant la même cheminée.

Elle était entourée des cadeaux des clichés précédents, ainsi que des ornements de boule, des biscuits au pain d’épice violets et des bouteilles de Lemme.

Kourtney semblait plisser les lèvres sur la photo et avait les mains posées sur ses cuisses.

Une autre photo similaire la montrait souriant à la caméra alors qu’elle était dans la même pose, assise plus bas sur le sol.





Elle se redressa sur une autre photo, tenant la guirlande d’une main et posant l’autre sur un côté de son visage.

La mère de trois enfants plissa à nouveau les lèvres et plia légèrement un genou en avant.

Enfin, Kourtney a montré un gros plan de son pied.

Ses cochons vêtus de talons hauts reposaient sur une bouteille de vitamines avec une guirlande et un feu qui faisait rage en arrière-plan.

LA JOURNÉE DE KOURT

La magnat du style de vie a poussé sa marque à fond, partageant récemment une vidéo détaillant une journée de sa vie tout en faisant la promotion des vitamines.

Les fans ont appelé Kourtney après avoir partagé le TikTok, se concentrant sur un détail particulier qui s’est avéré particulièrement incroyable.

Assise sur un immense lit, les jambes croisées, la maman de trois enfants était vêtue d’un kimono vert menthe et d’un bas de pyjama assorti alors qu’elle expliquait comment elle commençait ses matinées.

“Je me réveille avec Cendrillon comme réveil. Je bois du thé vert, je réveille tous mes enfants avec une bonne chanson du matin, je prépare tout le monde et moi-même, je prépare un petit déjeuner et je fais du covoiturage pendant deux heures », a-t-elle déclaré.

En riant, elle a ajouté : “Alors ça fait trois heures !”

Cependant, lorsqu’un fan a partagé le bref clip sur Reddit, les fans avaient beaucoup à dire sur les commentaires de Kourtney.

“Je ne sais pas pourquoi, mais les 2 heures de covoiturage me surprennent”, a écrit une personne.

Un autre utilisateur de Reddit a répondu : « J’ai l’impression que les célébrités parlent toujours de déposer leurs enfants à l’école (Mila Kunis, Gwen Paltrow et même Beyoncé en parlent). J’ai l’impression que le ramassage ou le retour à l’école prend une éternité quelques jours dans ma vie.

Le commentateur initial a alors répondu et interrogé : « Désolé mais puis-je demander pourquoi ? Je ne comprends pas comment cela peut prendre deux heures, mais mes parents me déposent rarement à l’école et je n’ai pas d’enfants.

Sur TikTok, un autre fan a commenté : “2 heures de covoiturage ?” à quoi quelqu’un d’autre a répondu: “J’ai besoin d’éclaircissements là-dessus aussi.”

Une autre personne a écrit : « Pourquoi le covoiturage prendrait-il deux heures ? Toutes les écoles ne commencent-elles pas à peu de temps les unes des autres ? »

Lors d’une récente interview sur Live! Avec Kelly et Ryan, la sœur cadette de Kourtney, Kim Kardashian, a également partagé des détails sur sa routine matinale avec ses quatre enfants.

La femme de 42 ans a déclaré: “C’est le chaos de la maison de fous”, essayant de préparer ses enfants pour l’école.

«Je fais du covoiturage tous les jours; c’est mon truc. Toutes mes sœurs le font, alors nous nous voyons à l’école », a déclaré Kim, révélant que tous les enfants de la famille fréquentent le même établissement d’enseignement.

« C’est comme si sept cousins ​​allaient tous à la même école. Il y en a trois dans une classe, un dans une autre, deux dans une autre, deux dans une autre », a-t-elle ajouté.

Kourtney partage trois enfants avec son ex Scott Disick ; Mason, 12 ans, Penelope, 10 ans et Reign, sept ans.

ÊTRE RÉEL

Les fans ont récemment félicité la star de télé-réalité pour avoir montré son “vrai” corps sur de nouvelles photos.

Elle a partagé des photos d’elle-même portant la jupe transparente sur son Instagram mardi pour promouvoir ses gommes Lemme Sleep.

L’alun de Keeping Up With the Kardashians a légendé les clichés: “Sleep est officiellement en direct sur lemmelive.com!”

Elle a ajouté: «Ces nouveaux bonbons végétaliens vous aident à vous endormir et à rester endormi – sans cette sensation de somnolence le matin. Ps : ils contiennent du magnésium qui est un de mes ingrédients préférés, notamment pour dormir. Beaux rêves! xx. »

Kourtney a posé dans les escaliers d’une caravane de maquillage.

Elle a montré ses courbes dans une chemise courte en maille avec un haut gris assorti.

L’ensemble transparent n’a pas laissé grand-chose à l’imagination car les sous-vêtements string de Kourtney pouvaient être vus sur plusieurs photos.

Les fans se sont précipités dans la section des commentaires du message pour applaudir la mère de trois enfants pour avoir montré son “vrai corps” sur les photos.

Une personne a commenté : « J’adore le fait qu’elle n’ait pas peur de montrer son vrai corps. Iconique.”

Un deuxième fan a accepté en écrivant «Oui. C’est la vraie confiance.

« Tuez la reine. Basculez ces belles courbes », a ajouté un troisième.

Une quatrième personne a mentionné : « C’est pour ça qu’elle est ma préférée », tandis qu’une cinquième a répondu : « Je pense exactement la même chose ! Elle est magnifique.

Un commentateur a plaisanté : « Attendez… une célébrité… avec un dos normal ?! Aucune côte visible, aucune colonne vertébrale visible ? Oui, c’est très agréable à voir.

Un autre fan a ajouté: “Nous aimons un corps naturel, doux et beau!”

Deux autres ont complimenté, “Votre corps a l’air incroyable” et “J’aime le VRAI ! Vas-y meuf!”

Alors qu’une quatrième personne a commenté: “C’est une bouffée d’air frais par rapport aux photos éditées qui nous sont collées 24h / 24 et 7j / 7.”

Sur d’autres photos, elle s’est assise sur ses genoux tout en plissant les lèvres[/caption]

Kourtney a récemment fait face à un contrecoup après avoir partagé sa prétendue routine matinale tout en faisant la promotion de Lemme[/caption]

Elle a cependant reçu des éloges pour avoir montré son “vrai” corps dans un ensemble transparent[/caption]