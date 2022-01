Kourtney Kardashian tue dans un haut en cuir rouge et un pantalon assorti dans de nouvelles photos sexy

Va-va-voom ! Kourtney Kardashian a grésillé dans son dernier look sexy sur le ‘gramme, déclarant, ‘nous roulons à l’aube.’

Kourtney Kardashian42 ans, semblait tout droit sorti de Vogue magazine dans son dernier look ! le Caca La fondatrice a porté une tenue en cuir rouge ultra sexy alors qu’elle posait pour un trio d’images sur Instagram, publiées le mercredi 26 janvier. Elle a associé un haut sans manches à col roulé avec un pantalon assorti alors qu’elle s’accroupissait devant un mur blanc, exhibant une paire de bottes noires à talons hauts.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Kourtney ❤️ (@kourtneykardash)

Elle a gardé son centre de cheveux couleur corbeau séparé et tiré en arrière dans un petit chignon. Comme toujours, son glam était au rendez-vous avec une peau rosée et bronzée, des cils noirs succulents et un smokey eye neutre, terminé par une lèvre nude. « Nous roulons à l’aube », a-t-elle légendé de manière hilarante, faisant référence à un mème populaire enraciné dans l’humour du vieux film d’aventure. Sa tenue tout en cuir laissait certainement penser qu’elle était prête à monter à cheval !

La photo a accumulé près de 500 000 likes en quelques heures seulement, avec plusieurs amis qui ont commenté. « Quelle voiture prenons-nous ??? » Kim Kardashiande SKIMS CMO Tracy Romulus demandé. « Red hot », a commenté la star de Tik Tok, Tinx, alors qu’un ami proche Stéphanie Berger simplement laissé des emojis de feu. Fiancé Travis Barker aimait aussi l’ambiance, écrivant « Wifey » avec un emoji de bague de fiançailles.

En parlant de Travis, les fans ont hâte que ces deux-là – surnommés « Kravis » – se marient ! le Clignotement 182 Le batteur a posé la question avec une proposition ultra-romantique en octobre au chic Rosewood Miramar Beach à Montecito, en Californie. Aucun détail n’a été laissé de côté, car Travis a commandé un fleuriste Jeff Leatham pour concevoir un cœur massif fait de roses et de bougies pour le moment épique. Kourtney s’est rendue sur les réseaux sociaux pour annoncer la nouvelle immédiatement après, en écrivant « pour toujours » alors que le couple nouvellement fiancé célébrait avec un dîner en famille !

La fille de Travis Barker de l’Alabama16 ans, que Travis partage avec son ex-femme Shanna Moakler, est particulièrement excité pour les noces à venir. « Alabama a déjà l’impression que Kourtney est une figure maternelle pour elle, mais elle ne peut pas attendre jusqu’à ce que [Travis and Kourtney] se marier pour qu’elle puisse officiellement appeler Kourtney sa belle-mère », a déclaré une source HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT. « Alabama est déjà si proche de son père et elle sait que ce n’est pas toujours facile de réunir deux familles. Mais l’Alabama a l’impression que Kourtney est si parfaite et elle se sent si chanceuse d’appeler sa famille.